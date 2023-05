Hato Mayor de luto tras accidente de tránsito que dejó dos estudiantes muertas

Un trágico accidente enlutó el municipio Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, tras la muerte de dos adolescentes que se encontraban en un autobús escolar público y que fue impactado una patana. En el hecho también resultaron heridos al menos trece estudiantes, entre 7 y 19 años, quienes fueron ingresados en diferentes centros de algunos. Algunos se debaten entre la vida y la muerte.

El día de ayer había iniciado como de costumbre, con la recogida de decenas de estudiantes de la escuela primaria Wenceslao Peguero Manchado, quienes iban como cada mañana con mucha algarabía a recibir docencia.

Debido a la gran cantidad de alumnos que son recogidos por el autobús estudiantil, se realizan dos rondas. Justo cuando casi concluía la primera, alrededor de las 6:30 de la mañana, y en momentos en que el chofer realizó una parada para recoger unos 10 estudiantes, el vehículo fue impactado "en segundos" por la patana.

Pérdida adolescentes: un dolor "irreparable"

Alexandra Clevel y Estefany Castillo fueron las dos adolescentes que murieron tras presentar traumas contusos durante el fatídico accidente.

El dolor y la impotencia eran notorios entre los familiares de Castillo, de 15 años, tras esperar su cadáver en la morgue del hospital Antonio Musa, en San Pedro de Macorís.

Con la mirada entristecida y solo mirando hacía al techo del centro de salud, Rosa Castillo, madre de la adolescente, manifestó que su hija para ella lo era todo y que no le salían las palabras para hablar de ella en pasado.

"Ay, como me voy hacer sin mi muchachita, se me fue lo más grande que he tenido, mi soñadora" Germané Buste Padre de Alexandra “

A las afueras de la morgue se encontraba un tío de Estefany, quien también se veía conmovido por el hecho y hacía los trámites para llevarse a su sobrina hasta su residencia, ubicada en el kilómetro 15 del municipio Sabana de la Mar, donde sería velada.

Alexandra soñaba con ser enfermera

Con una sonrisa hermosa, capaz de alegrarle el día a cualquiera, así será recordaba Alexandra Clevel, quien también murió de inmediato tras el accidente.

Su mayor sueño era ser enfermera para sacar a su mamá y a su padre de la pobreza.

El padre de la adolescente de 17 años, Germané Buste, sostuvo que en solo segundos su vida cambió tras perder a su hija, a quien definió como una "soñadora" tras sus deseos de superarse cada día.

El impacto fue tan grande para Germané que su presión se vio afectada, por lo que fue ingresado por unas horas en la sala de emergencia del hospital de Hato Mayor, Leopoldo Martínez, donde también reciben asistencias unos siete afectados.

Alexandra Clevel cursaba el segundo de bachiller en la escuela Wenceslao Peguero Manchado. Solo tenía este año escolar en el centro.

Alumnos graves

Por el accidente hay unos 13 estudiantes heridos de gravedad en los centros de salud Leopoldo Martínez, en Hato Mayor; Antonio Musa, en San Pedro de Macorís y en Santo Domingo.

Los adolescentes de 16 años, Jeffry Jean y Erika de Jesús y el conductor del autobús escolar José Benedicto Rosario, fueron trasladados al hospital Ramón de Lara, en Santo Domingo, para recibir atenciones médicas debido al estado de gravedad que presentan.

Gobierno dispone apoyo emocional El ministro de Educación, Ángel Hernández, indicó que por disposición del presidente Luis Abinader se brindarán las facilidades necesarias a los familiares de los niños afectado en el accidente.

Conductor de patana está detenido

Ayer martes fue detenido el conductor de la patana que chocó contra un autobús lleno de estudiantes, en la carretera Sabana de la Mar-Hato Mayor.

La información fue confirmada a Diario Libre por el general Orison Olivence Minaya, encargado de la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional de San Pedro de Macorís.

El conductor fue identificado como Ismael Daniel Matos, de 24 años.

Conmoción en escuela

Una gran conmoción se produjo en la escuela primaria Wenceslao Peguero Manchado ante el trágico accidente que sufrieron varios de sus estudiantes la mañana de este martes en la carretera Sabana de la Mar-Hato Mayor.

"Con el alma rota" la directora del centro educativo, Zobeida Alcalá, manifestó que el hecho ha causado gran pesar entre los docentes, quienes se trasladarán a los centros de salud donde se encuentran los estudiantes a brindar apoyo a sus familiares.

"Es un hecho demasiado doloroso", reconoció Alcalá.

Docentes de la escuela Wenceslao P.

"Nunca habíamos visto un accidente así" Como un accidente nunca visto, así definieron los comunitarios del municipio Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, la tragedia que dejó dos adolescentes muertas. Aunque a ellos no los sorprende mucho debido a que, aseguran, los conductores que transitan por esta zona "son imprudentes" y andan a exceso de velocidad. "O sea, nunca habíamos visto un accidente así aquí, siempre pasan unos que otros, pero nunca así", dijo Floriando Rosario, residente en Sabana de la Mar. Aseguran que el tramo es muy estrecho y con una curva "muy peligrosa" para quienes transitan por esta vía, por lo que llama a que sean más prudentes al cruzar por esta zona. Se estima que en el autobús había unos 32 pasajeros.