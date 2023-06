Hija de doctora que murió tras ingerir alimentos en Villar Hermanos asegura su madre se contagió con bacterias y parásitos

La doctora Laura Amarilis González Veras, hija de la doctora Amarilis Veras, quien murió en mayo tras haber ingerido un pescado elaborado en el restaurante Villar Hermanos, asegura que su madre contrajo bacterias y parásitos por los alimentos ingeridos en el lugar.

"Tengo pruebas del panel gástrico de ambos de mis padres en el cual identificaron 3 bacterias y dos parásitos, los cuales tienen medio de contagio contaminación por alimentos vía oral", dijo González al responder a la información emitida por el Ministerio de Salud Pública que indica no haber encontrado organismos patógenos ni bacterias en muestras tomadas al establecimiento.

Dijo que las autoridades actuaron con irresponsabilidad en el caso, al afirmar que tomaron las muestras días después de haber ocurrido el hecho, por lo que los alimentos examinados no fueron los consumidos por su madre.

"Si estuvieran preocupados no hicieran los análisis a los alimentos días después de lo sucedido, porque obviamente no fueron los mismos consumidos por mis padres", sostuvo la doctora, quien dijo no haber sido contactada por las autoridades en el proceso investigativo que se siguió.

"El acta de defunción de mi madre con los diagnósticos de shock séptico y de falla multiorganica debido a la infección, cuya única fuente fue los alimentos de Villar Hermanos" reiteró.

Este miércoles, el Ministerio de Salud Pública emitió los resultados de la investigación seguida tras la muerte de Amarilis Veras Minaya de González en la que descartó haber hallado contaminación por bacterias o parásitos en los alimentos elaborados en Villar Hermanos.

El titular de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Salud Pública (Digemaps), Leandro Villanueva, informó que las muestras fueron tomadas por personal del Área V de Salud y enviadas al Laboratorio de Productos de Consumo Humano de la institución para realizar análisis toxicológicos y microbiológicos.

"Se realizaron análisis exhaustivos de los alimentos con el objetivo de determinar si estaban relacionados con la causa de fallecimiento", especificó.

Villanueva detalló que el análisis toxicológico incluyó la búsqueda de sustancias tóxicas y contaminantes en las muestras recolectadas, abarcando "una amplia gama de compuestos, incluyendo químicos conocidos por ser perjudiciales para la salud humana".

"Los resultados de estas pruebas fueron negativos, lo que indica que no se detectaron sustancias tóxicas en esos alimentos", afirmó.

Además, se analizaron alimentos cocinados para detectar la presencia de organismos patógenos o bacterias dañinas que pudieran haber sido causa del incidente.

El funcionario apuntó que "los resultados de este análisis también fueron negativos".

"Dado que los resultados de estos análisis fueron negativos, es importante que las autoridades competentes continúen investigando y recopilando información adicional que pueda arrojar luz sobre ese trágico suceso", peticionó.

Asimismo, solicitó "considerar que la paciente presentaba otras condiciones de salud según se indica en el informe médico y que otros factores o circunstancias externas pudieron haber contribuido al fallecimiento del ciudadano. Estos factores deben ser analizados de manera independiente".

Por su parte, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, recalcó que la dermatóloga poseía factores de riesgo asociados, que por respeto a la familia de la occisa no se divulgan.