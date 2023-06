Otorgan beca a estudiante que socorrió compañero al que le cortaron una mano

La Universidad Central del Este (UCE) ofreció una beca para estudiar Medicina a Ashly Feliciano, la joven que socorrió a su compañero luego de que le cercenaron una mano.

Ashly, quien cursa el segundo de secundaria en el Liceo José Joaquín Pérez, aprendió las destrezas de socorro, tras hacer un curso de primeros auxilios en un centro de estudios técnicos.

Ashly manifestó su agradecimiento a la UCE por la beca que le otorgó, y aseguró que mientras concluye sus estudios secundarios, hará un curso de enfermería para ir desarrollando más sus habilidades y destrezas en el área de la salud.

"Primero le doy gracias a Dios, porque me dio este regalo, porque si no hubiera sido por él, esto no hubiera pasado. Me siento muy bien, me siento agradecida con Dios, y con la Universidad Central del Este por darme esta beca", dijo.

La joven llegó a las instalaciones de nuestra universidad acompañada de sus padres, Humberto Feliciano y Andrea Mercedes, quienes expresaron lo orgullosos que se sienten por la labor que realizó su hija a favor de su compañero de estudios.

La estudiante ayudó a un compañero del Liceo José Joaquín Pérez, de San Pedro de Macorís, el miércoles por la tarde, cuando un joven le cercenó la mano izquierda.

En redes sociales circuló un video en el que se observa la mano cercenada sobre el pavimento y a la joven haciendo un torniquete para frenar el flujo de la sangre.

El estudiante fue trasladado al Hospital Salvador B. Gautier, donde fue operado y se recupera.

El viernes la madre de Juan Manuel Cedano, alias Manguito, señalado por la madre de la víctima como el principal responsable de la agresión, entregó a su hijo a las autoridades del cuartel policial de San Pedro de Macorís.

El Ministerio Público pedirá al Juzgado de Atención Permanente de San Pedro de Macorís 18 meses de prisión preventiva contra el presunto agresor, mientras persigue a otros presuntos implicados en la acción.