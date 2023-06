Operativos de Santiago buscan apresar a miembros de red del narcotraficante que amenazó a Miriam Germán

Los operativos que se realizan este martes en Santiago buscan apresar a los integrantes de la red de un narcotraficante dominicano residente en España, que hace unos días amenazó con matar al hijo de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

Así lo informó a Diario Libre una fuente, quien explicó que en Santiago se encuentran la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, para seguir de cerca los operativos simultáneos.

"Los operativos son para apresar a los miembros de su red y tienen que ver directamente con las amenazas a Miriam Germán", informó la fuente.

Este martes Santiago amaneció bajo un amplio operativo policial, militar, que incluye un helicóptero que sobrevuela la ciudad. Participan miembros del Ejército, agentes del equipo Swat de la Policía Nacional, de la DNCD y otros organismos.

Los operativos se están realizando de menera simultánea en los sectores Hoya del Caimito, Las Damas, Cecara, Gurabito, barrio Los Santos, los Llanos de Gurabo y otros, así como en cárceles.

Los allanamientos se extiendieron a localidades de las provincias La Vega y Duarte.

La amenaza

Miriam Germán reveló que lo que más le "preocupa" de la amenaza que ha recibido es que quien le escribió por WhatsApp le dijo que le podía "mandar a matar a su hijo".

La máxima representante del Ministerio Público dijo que quien la contactó le advirtió que si "tocaba su gente" en las cárceles "se iba a resolver con sangre" y no con la de ella.

"Fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp, diciéndome que, si le tocaban a su gente, no sé quiénes son sus gentes en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía, el que escribía, lo dijo, así mismo: "Yo le puedo mandar a matar a su hijo", dijo Miriam Germán el pasado 6 de junio en declaraciones a la prensa.