Vinculan a miembros de organismos de investigación a redes de Operación Halcón IV

El Ministerio Público informó que miembros de distintos organismos de investigación del Estado están comprometidos con las redes criminales de la Operación Halcón IV.

"Las autoridades procederán a someterlos a procesos disciplinarios e incluso penales para ser separados de la institución, en los casos que lo ameriten", indicó el Ministerio Público mediante un comunicado.

Ayer, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y Policía Nacional pusieron en marcha este martes la Operación Halcón IV en contra de varias organizaciones del crimen organizado, cuyos miembros son investigados por asesinatos, narcotráfico y por la amenaza que recibió la procuradora general, Miriam Germán.

La investigación del Ministerio Público que implica a miembros de distintos organismos de investigación del Estado en estas redes criminales confirma los rumores que se hicieron públicos cuando se informó sobre la amenaza a la Procuradora de que se había desvinculado a un miembro de esa institución que diligenciaba los negocios del narcotraficante Joel Ambioris Pimentel García, alias la J, en las cárceles.

Según las autoridades, Ambioris Pimentel habría amenazado a Miriam Germán y le advirtió que si "tocaba su gente" en las cárceles "se iba a resolver con sangre" y no con la de ella.

"Fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp, diciéndome que, si le tocaban a su gente, no sé quiénes son sus gentes en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía, el que escribía, lo dijo, así mismo: "Yo le puedo mandar a matar a su hijo", dijo Miriam Germán cuando dio detalles sobre la amenaza.

Entre los principales investigados bajo la Operación Halcón IV figuran Joel Ambioris Pimentel García (a) la J, José Halminton Ureña (a) Nino Come Mezcla), Isidro Marcelino Tavares Acevedo (Chicho) y Rafael Tomás Conill Salcedo (a) Niño Hot Dog (quien también usa el nombre de Máximo Alberto Sánchez), Kelvin Manuel Concepción López (a) El Menor.

El Ministerio Público y los organismos de investigación han ocupado evidencia de que las organizaciones cometen crímenes e incluso amenazas a altos funcionarios del Estado, usurpando la identidad de líderes de organizaciones adversas, con la intención de crear pistas falsas.

La investigación ha encontrado evidencias de que varios miembros de las distintas organizaciones criminales se van a España, luego de cometer delitos de sangre o acciones de narcotráfico en República Dominicana.

El Ministerio Público hizo un llamado a las decenas de familias con parientes asesinados por las organizaciones enfrentadas con la operación, a que se acerquen a la Procuraduría General de la República sin ningún temor de hablar, ya que el órgano acusador ha establecido un programa especial de protección para víctimas y testigos.

Los allanamientos iniciaron a las 3:30 de la mañana, e incluyeron requisas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en Rafey Hombres, Vista del Valle, La Isleta Moca, El Pinito, cárcel de La Vega, en los que miembros de las diferentes estructuras criminales guardan prisión. En los allanamientos, se ocuparon armas, dinero, drogas, "entre otras evidencias de delitos en una operación que sigue en proceso".

La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, estuvo al frente de los allanamientos que se ejecutaron en la madrugada de ayer en Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega, detrás de dos redes criminales, cuyos miembros son investigados por "decenas de muertes" y narcotráfico además de la amenaza a la procuradora general, Miriam Germán.

