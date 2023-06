Auditoría revela irregularidades en Ministerio de la Juventud durante gestiones de Kimberly Taveras y Luz del Alba Jiménez

Un preso por sabotaje electrónico, una empleada en tres nóminas y el pago de arrendamiento en locales sin utilizar, son algunas de las irregularidades detectadas en una auditoría interna realizada por la Contraloría General de la República al Ministerio de la Juventud durante el periodo 1 de septiembre de 2020 al 31 agosto de 2021, en cuyo tiempo estuvieron al frente de ese ministerio Kimberly Taveras y Luz del Alba Jiménez.

El informe de auditoría, al que Diario Libre tuvo acceso, fue dirigido al actual ministro de la Juventud, Rafael Jesús Feliz García, y le ofrece recomendaciones para no repetir las irregularidades y la mala gestión de sus antecesoras.

Comenzando con el sabotaje, el pasado 2 de marzo de 2021 se produjo un sabotaje a la data (Fileserver) del ministerio que borró, aproximadamente, 106 TB de datos del servidor de directorios compartidos. De acuerdo a una investigación del CESIRT-RD, la responsabilidad cayó sobre el Analista de Sistemas Llenki de Jesús Báez Núñez. El departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) llevó el caso y el servidor público estuvo preso de manera preventiva.

"El sabotaje recayó directamente sobre el Analista de Sistemas, el señor Llenki De Jesús Báez Núñez, dado a que insistentemente intentó reiniciar el servidor con el objetivo de seguir ejecutando la maniobra fraudulenta que ya había iniciado, por lo que una vez recibido el informe, el Ministerio de la Juventud procedió a presentar formal querella con constitución en actor civil y solicitud de imposición de medida de Coerción", establece el documento.

Además de este suceso, la Contraloría enlistó 16 irregularidades, que se destacan a continuación.

Escándalo por proceso de compras

El escándalo por presunta corrupción que sacó a Luz del Alba Jiménez del Ministerio de la Juventud, fue destacado en el informe auditor.

La Contraloría revisó el polémico proceso de Compras No. MJ-CCC-CP-2021-0006, a través del cual el ministerio quería adquirir equipos tecnológicos para el personal por un valor RD$ 3,000,000.

De acuerdo a una denuncia del exconsultor Jurídico, José Manuel Vidal Tejeda, Luz del Alba Jiménez pretendió de manera irregular que dos compañías en específico fueran seleccionadas en un proceso de licitación para adquirir los equipos tecnológicos. Finalmente, la licitación fue declarada desierta.

Arrendamientos de Casas de la Juventud

Las Casas de la Juventud son espacios de desarrollo dinámico e integral donde el Ministerio de la Juventud ofrece su diversa cartera de planes, programas y proyectos enfocados hacia la juventud dominicana. El ministerio tiene 9 contratos de arrendamientos en varias provincias del país, por un valor contratado anual de RD$ 4,117,999.68 y RD$ 372,005.43 mensual y desembolsó pagos por valor de RD$ 3,704,717.22, pero la irregularidad es que la mayoría de esos espacios no están siendo utilizados.

Empleados cobran y no son contactados

El equipo auditor realizó una fiscalización física al personal del ministerio y observó que de 352 empleados 78 fueron validados, 62 presentaron justificación debida de su ausencia y se desconocía el motivo de la no presencia de 212 servidores.

El gasto correspondiente a estos empleados no verificados, asciende al monto mensual de RD$ 8,397,784.91, y anual de RD$ 109,171,203.83 aproximadamente.

Retrasos en pagos de becas

Al momento de realizar esta auditoría, Contraloría encontró que la entidad debía RD$ 241,064,539.90 por concepto de adquisición de becas para estudiantes. El organismo llegó a atrasarse hasta con ocho meses. Cuando ante las instituciones presentó una certificación de disponibilidad de fondo al momento de cada contratación.

Además, el informe destaca que el organismo suscribió 13 convenios con varias instituciones por un monto de RD$ 90,161,275.00 en becas que fueron otorgadas sin políticas aprobadas.

"se observó que en los expedientes en físico que los pagos carecen de soportes como son: acta de requisición de la necesidad de parte del beneficiario, un formulario con las credenciales de los solicitantes, acta de recesión del servicio, cronograma de actividades académicas".

Empleada recibe tres salarios en el Estado

En violación a la Ley No. 41-08 de función pública, en la nómina del Ministerio de la Juventud figuraba una servidora pública en otras dos nóminas del Estado: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud y servicio Nacional de Salud. Entre el 2018 y 2021 coincidió en tres nóminas en el que obtuvo RD$ 2,860,748.43.

Contraloría explicó que las pasadas gestiones corrieron el riesgo de malversación de los recursos financieros, que pudieran ser utilizados para cubrir necesidades corrientes del ministerio y que se produjo la duplicidad de pagos por no realizar una gestión oportuna.

Pagos de nóminas adicionales no publicadas en el portal institucional

De acuerdo a las Normas Básicas de Control Interno y Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, toda institución debe colgar en su portal institucional cualquier información financiera. La auditoría detectó que el organismo realizó pagos por concepto de nóminas adicionales, regalías y vacaciones no disfrutadas durante el período auditado por un monto de RD$ 16,405,170.47, que no fueron publicados en su Portal.

Explica la contraloría que una entidad que cumpla con este requerimiento legal corre el riesgo de perder su credibilidad, de no ser transparente y de distraer los fondos públicos.

Ayudas ocasionales sin políticas y procedimientos

La Contraloría criticó que la gestión pasada al frente del MJ realizó desembolsos por valor de RD$ 822,500.00, por concepto de ayuda ocasionales a diferentes fundaciones, sin evidenciarse las políticas y procedimientos que muestren la metodología para la evaluación, aprobación de los beneficiarios y los montos a autorizar.

Inobservancia de los Anteproyectos de Presupuesto

En revisión a la Ejecución Presupuestaria, no se observó de manera física ni digital la elaboración de los anteproyectos presupuestarios.

Con la no ejecución de este requerimiento, el ministerio podría incurrir en errores como; que la formulación presupuestada presentada no refleje íntegramente las necesidades de la Entidad y no garantizar la existencia de un presupuesto cónsono con la Planificación Estratégica Institucional, con sus planes operativos anuales y con su plan de compras respectivamente.

Modificaciones Presupuestarias

La contraloría concluyó que el ministerio de la Juventud incumplió las Normas Nobaci en lo que se refiere al presupuesto. Cita que se hicieron modificaciones por un monto superior a los 70 millones de pesos, de lo cual no hubo ningún documento que avalara este cambio.

Inobservancia de elaboración de los estados financieros

La Contraloría dijo que el ministerio no realizaba estados financieros lo que supone una violación al Manual para la Elaboración de los Estados Financieros de la (Digecog).

Compra de combustibles sin beneficiarios

La autoría establece que el Ministerio de la Juventud suscribió un contrato por tres millones de pesos para la compra de kits de combustibles para uso de la entidad, pero entregó un millón, sin ningún documento que soporte la evidencia.

Para el equipo de la Contraloría esto se traduce a un mal uso de los recursos económicos.

Retiro de tickets de combustibles por terceros

Como una irregularidad vieron los analistas de Economía que terceros figuren en los archivos como beneficiarios de tickets de combustible. Esta irregularidad tuvo un costo de RD$3,671,000.00, en el periodo descrito.

Además, el organismo también evidenció que se entregaron kits pero no hubo un documento que soporte de la entrega.

También hubo servidores a quienes se le entregó más del 10 % de su salario en ticket. Como lo establece la ley.

Por ejemplo, el director de Gabinete de salud escolar Wagner Abreu tiene un salario de 60 mil pesos mensuales y recibe 30 mil en ticket, cuando lo correcto es que reciba RD$ 6,000.

Vehículos del Ministerio que no se sabe dónde están

En la relación de los vehículos del ministerio, el equipo auditor verificó que, de los 27 vehículos a nombre del Ministerio de la Juventud, 14 no están registrados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) y que la entidad no tiene control y documentación de estos activos.

Una recomendación del órgano contralor es que la gestión de Féliz García se dedique a identificar a los responsables y sancionarlos.

Además, la auditoría reveló pagos RD$ 981,158.20, por concepto de reparación de la flotilla de vehículo institucional, sin embargo, no hubo evidencia de soportes de esas diligencias.