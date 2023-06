Los vicios hallados por las auditorías de la Contraloría

La Contraloría General de la República publicó dieciocho auditorías que han develado una serie de irregularidades administrativas en igual número de dependencias estatales, entre ellas seis ministerios, la mayoría involucradas con manejos anómalos en compras, nóminas y gastos de combustibles.

Entre los organismos auditados, en el periodo de agosto de 2020 a abril de 2021, se indica que en el caso de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) realizó compras declaradas de urgencia por valor de RD$2,229,663,535.47 de pesos, pese a estar programadas en su Plan Operativo Anual (POA), contrario a lo que establece la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento 543-12.

También se identificó que la Caasd posee 20 cajas chicas, y que cinco de esas exceden el monto permitido por las normas. Las cinco cajas chicas tienen valores de: RD$600,000; RD$500,000; RD$400,000; RD$350,000; y RD$250,000.

Una violación similar fue indicada en el Gabinete de Política Social, con la contratación de artistas para amenizar las fiestas navideñas del año 2020 por valor de RD$55,400,000,00.

La auditoría indica que al revisar los expedientes de pagos concernientes a la contratación de 54 artistas por valor de RD$54,400,000.00 para amenizar las fiestas de navidad 2020, se identificó que: 22 cumplieron con lo establecido en los contratos en un 100%, equivalente a un 47% del total contratado.

Mientras que en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) se identificaron Empleados sin detalle de dónde se encuentran asignados brindando servicios de seguridad, pagos por servicio de inteligencia sin soporte, compras directas y proceso de contratación adjudicado a una empresa cuyos accionistas son empleados del Estado.

En tanto que, en el Ministerio de la Juventud, durante las administraciones de Kimberly Taveras y Luz del Alba Jiménez, se detectaron un preso por sabotaje electrónico, una empleada en tres nóminas y el pago de arrendamiento en locales sin utilizar.

El Propeep

Las irregularidades detectadas durante la auditoría realizada a la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) son varias y variadas. Obras pagadas y no ejecutadas, colusión de empresas, contratos con empresas que tienen a funcionarios como accionistas, pagar por un equipo de 2021 y recibir uno de 2013.

Además, un sistema de control interno que no garantiza la veracidad de las informaciones, gastos fuera de lo presupuestado, activos no registrados y casas entregadas a beneficiarios no identificados o sin la firma de éstos se cuentan entre las irregularidades que detectó la Contraloría General de la República y que, entre todas implican sumas de cientos de millones de pesos.

La auditoría abarcó el periodo de gestión comprendido entre el 01 de septiembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021, cuando estuvo a la cabeza del Propeep José Leonel Cabrera (Neney), aspirante a alcalde del Distrito Nacional por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). Incluye los programas Quisqueya Somos Todos y Quisqueya Digna.

Entre los hallazgos que se detallan en el informe se refiere el incumplimiento de normativas durante el proceso de remozamiento de unas 350 viviendas por un monto ascendente a RD$63,716,231, y en otras 75 casas remozadas y construidas por un monto ascendente a RD$47,018,480, para un total de RD$110,734,712.

"El contrato establece que serán remozadas 104 viviendas en la zona Norte, 104 viviendas en la zona Sur, 104 viviendas en la zona Este, y 38 viviendas en el Gran Santo Domingo, sin embargo, fueron remozadas (según los formularios de recepción) observamos, 128 viviendas en la provincia de Nagua, 108 viviendas en el Distrito Nacional y 114 viviendas en Azua", dice el documento.

Los peritos de la Contraloría también observaron que los formularios de recepción de los 350 beneficiarios no contienen adjunto la copia de la cédula con el fin de validar la firma del mismo, que había formularios de recepción sin el número de cédula identificado; datos de beneficiarios no identificados en la herramienta de búsqueda de la Contraloría, y beneficiarios con números de cédulas que no coinciden en el formulario de recepción versus dicha herramienta de búsqueda.

2013 por el del 2021

El documento de la Contraloría indica que hubo irregularidades en el Programa ECO5RD, tales como el no cumplimiento de términos de referencia de contratos. Dice que al revisar los contratos de alquiler de equipos pesados la intervención en siete vertederos, verificaron que las pólizas de seguros de los equipos se repiten entre los proveedores "ya que diferentes proveedores presentan pólizas con el mismo número de chasis, no obstante, las fechas establecidas en los contratos coinciden el tiempo de ejecución de los servicios ofrecidos".

También encontraron irregularidades en libramientos a la empresa Seguridom ML, SRL, uno para la adquisición de una retroexcavadora Hyundai modelo HX300SL, año 2021 color amarillo, serie HHKHE859KE0001289 por un monto de RD$19,290,000 y un bulldozer Komatsu modelo D65IEX-16, año 2013, serial 80928, chasis KMTOD114LO1980928 por un monto de RD$19,587,478.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/28/imagen-tony-pena-guaba-bb12bbdf.jpg Tony Peña Guaba, del Gabinete de Políticas Sociales.

Gobierno reacciona

El Gobierno dominicano habló sobre los resultados de las auditorías realizadas a instituciones del Estado, algunas de las cuales han arrojado ciertas irregularidades en el desempeño de las entidades a las que fueron aplicadas.

Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y Vocero de la Presidencia, dijo que las mayorías de las anomalías detectadas son "administrativas y procedimentales y subsanables".

Explicó que la administración que preside el presidente Luis Abinader está comprometida con la transparencia, eficiencia y la rendición de cuentas y que, precisamente, por ello, mandó a practicar las auditorías a las instituciones del Estado.

"El objetivo de estas auditorías es fortalecer el sistema de control interno de las instituciones gubernamentales para lograr un manejo pulcro de los fondos públicos. Auditamos ahora y seguiremos auditando siempre porque cada centavo debe usarse para fortalecer los problemas que afectan a los ciudadanos", señaló durante una alocución.

Refirió, también, que, al tener los resultados de esas inspecciones a las entidades gubernamentales, les permite a los funcionarios que las presiden aplicar "una rectificación".

Aseguró que ya muchas de estas anomalías han sido corregidas y otras están en proceso de hacerlo. No precisó alguna institución en particular.

"Los resultados arrojados presentan faltas administrativas y procedimentales subsanables, la mayoría de las cuales fueron solucionadas de inmediato o están en proceso de parte de los funcionarios auditados".

Se contradicen

Para el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Julito Fulcar, por primera vez en la historia republicana la Contraloría pública las auditorías que se hacen al gobierno de turno.

"Es un paso trascendental en la transparencia en la gestión de la cosa pública y la oposición en vez de criticar lo que deben es aplaudir", indicó Fulcar.

En cambio, el diputado Tobías Crespo dijo: "esperamos que no sea más de lo mismo a lo que nos tiene acostumbrado el presidente Luis Abinader y sus asesores de comunicaciones para que se hable de estos temas y no hablen del alto costo de la vida, inseguridad ciudadana, desempleo y la improvisación de sus funcionarios".

Llamó a Abinader a someter a la justicia a los funcionarios en cuyas instituciones se hayan cometido irregularidades.

El congresista reformista, Máximo Castro Silverio ve sinceridad de parte del Ejecutivo el haber ordenado estas auditorías y cree que el presidente Abinader protege los recursos del Estado dominicano con estas acciones.

De las instituciones que fueron señaladas figura Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), el Gabinete de Coordinación de Política Social (GCPS), la Corporación Dominicana de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), entre otras.

El presidente Luis Abinader manifestó que estos informes son una muestra de transparencia y una forma de corregir errores.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/28/imagen-fellito-subervi-a2de3938.jpg Felipe Suberví- Fellito-, Director de la CAASD.

Comunicado de la CAASD "Desde que asumimos la dirección de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) en agosto de 2020, nos hemos destacado por encabezar una gestión transparente y eficiente que respeta las leyes y actúa conforme a las normativas locales. Ante algunas informaciones que han sido publicadas en medios locales, es importante aclarar que cuando llegamos a la CAASD, encontramos una institución que precisaba mejoras operativas y administrativas. En estos casi tres años de gestión, la hemos subsanado hasta convertirla en una entidad funcional, transparente y en pleno respeto a las leyes dominicanas. Esto va cónsono con el compromiso que hicimos con el país y con cada dominicano que merece contar con entidades que velen por sus intereses y lo haga con los mayores niveles de transparencia y eficiencia. En ese sentido, la CAASD considera oportuno resaltar que la auditoría interna realizada por la Contraloría General de la República fue solicitada por la actual gestión, con miras a seguir transparentando nuestros procesos. Desde que recibimos la comunicación de la Contraloría General de la República, respondimos oportunamente a las observaciones que nos hizo la entidad sobre procesos que son subsanables. A la fecha, hemos logrado corregir el 95% de esos procesos. Sin embargo, en la CAASD no paramos ahí, sino que seguimos mejorando y transformando nuestra gestión hacia una más transparente, eficiente y apegada a las leyes."