Contratos a funcionarios y activos no registrados, fallas detectadas por Contraloría

Descuadre en las finanzas, activos no registrados, contratación a oferentes que son funcionarios públicos, pagos realizados sin soportes y montos excesivos en caja chica son algunas de las irregularidades e incumplimientos a las normas de control del Estado que la Contraloría General de la República encontró en entidades públicas a las que les realizó auditorías.

Esos hallazgos se evidencian en las auditorías a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), entre el 01 de septiembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2021; al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) entre septiembre de 2020 y agosto de 2021; al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), desde septiembre de 2020 a agosto de 2021, y al Ministerio de la Mujer en igual periodo de gestión.

En Edenorte, la Contraloría encontró conciliaciones bancarias no realizadas que impiden realzar los controles internos a los cobros anuales, los que dicen, superan los 26,000 millones de pesos. Cheques con estado de tránsito de más de un año por más de 14.8 millones de pesos y unas siete transferencias bancarias con más de un año, también en tránsito.

La auditoría detectó una diferencia de 28,960 transformadores y 775,154 medidores monofásicos y trifásicos, entre lo registrado en el inventario de activos fijos y el mapa de distribución. También hubo una diferencia de 330 unidades de vehículos entre los registros de contabilidad y los de la Dirección General de Impuestos Internos.

El cuadro de incumplimientos en el Inapa se enlistan 14 irregularidades.

Las fallas inician por incumplimiento e inconsistencia tanto en la planificación anual y presupuestal, fondos fijos en caja chica por unos 5.7 millones, que exceden por mucho el monto permitido y un descuadre en la misma caja chica de unos RD$104,636.

Encontraron el pago de 4.2 millones en cheques sin soportes y que fueron retirados por personas que no eran las beneficiarias.

En el Ministerio de la Mujer las irregularidades tienen que ver con inconsistencia en el registro SIAB y la Balanza de Comprobación y debilidad de control interno de los activos fijos y omisiones de notas financieras. También encontraron que había cuatro funcionarios públicos licitando con el Ministerio por un monto de RD$8,424,666.64; así como que existe una Jeepeta Marca KIA, año 2021, valorado en RD$1,289,322.13 que no está registrada en los activos fijos.

Otras irregularidades tienen que ver con el manejo respecto al Consejo de las Casas de Acogida. Por ejemplo, los activos fijos de dicho consejo, por valor de a RD$203,026,119 no estaban registrados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).

Empleados en varias nóminas

El desglose de las irregularidades y/o violaciones en el Indrhi inician con el hallazgo de un préstamo por 42.1 millones de pesos que, pese a que figura en sus libros contables, no fue confirmado por el Banco de Reservas. Hay otras 15 cuentas en ese banco que no están asociadas a la Cuenta Única del Tesoro. Las cuentas por pagar, por valor de 560.8 millones, tienen un monto menor al registrado en el balance del auxiliar y se evidenció que esa entidad no depositó en la Cuenta Única del Tesoro los ingresos recaudados por actividades propias, los que ascendían a más de 97.2 millones. El Indrhi también tiene en la nómina activa a 77 empleados que figuran como pensionados, y que cobran más de 13 millones de pesos, y a otros 15 que reciben salarios en otras entidades del Estado.