Tragedia en Villas Agrícolas: Lo material no es nada comparado con el dolor de una familia tras muerte de dos niños

"Lo más grande que perdí fue a mis dos niños", fueron las palabras que entre llantos expresó Isabel Valdéz, abuela de los dos niños que murieron calcinados tras incendiarse la vivienda en la que residían la mañana del jueves 29 de junio.

La casa que compartían cuatro familias en espacios divididos quedó hecha ceniza ante un incendio desgarrador que terminó con la vida de Edison Yadier Hernández, de 4 años y de Isamar Batista, de 2, en el sector Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional.

Lo material no es nada comparado con el dolor inmenso que sienten sus allegados debido a que los niños eran su fuerza para seguir adelante. Sus sonrisas y sus ruidos al jugar por toda la casa quedarán en las memorias de sus familias, quienes apenas pudieron durar una hora dándoles el último adiós antes de ser sepultados.

"Ay mis dos hijos, cómo lo recupero, como lo puedo recuperar, ay Dios mío. A mí no me importa lo material, yo me quedo en el piso, a mí no me importa, mis pobres muchachitos, cómo los recupero", manifestó la dama, quien aún está en el asombro con el hecho.

Totalmente desesperada y tocándose el pecho, Isabel recuerda cómo sus niños se abrazaban a ella para dormirse, ya que veían en ella una protección ante el amor que la dama le suministraba cada día.

Aclaró que, al momento del hecho, había dejado los niños con su madre (bisabuela de los menores), debido a que una de sus hijas le pidió que la acompañara a una cita médica. Luego, su madre salió al colmado a comprar lo del almuerzo.

Precisó que todo ocurrió muy rápido y que no hubo tiempo a nada. Manifestó que cuando llegó al lugar se encontró con el incendio y con la desesperación de que los niños estaban dentro, y que no había nada por hacer.

La madre de Isabel todavía está en shock, quien tiene 68 años, por lo que han tenido que medicarla ante los quiebres de salud que ha tenido por la muerte de los menores. En igual estado están las madres de los niños, quienes no pudieron hablar al respecto.

Comunitarios piden ayuda

Los comunitarios del sector Villas Agrícolas piden ayuda a las autoridades dominicanas para la reconstrucción de la vivienda, debido a que los afectados están durmiendo en las casas de los vecinos.

Los vecinos del lugar le han prestado ropa y les han aportado algunos utensilios de cuidado personal hasta que tengan un lugar donde quedarse.

Entre los afectados está Alejandrina Rodríguez, quien es propietaria del lugar, Francisco Aurelio Zamboa, Valentín de Jesús e Isabel Valdéz, quienes residían con sus familiares.

No llegó a tiempo

Una de las afectadas, esposa del señor Valentín de Jesús, indicó que cuando sintió el humo sacó a sus dos hijas de la residencia y volvió para sacarla a los fallecidos, pero era muy tarde. El incendio se incrementó en segundo y no pudo hacer nada.

Luego llegaron todos los vecinos ante la bulla desesperante que hacía al ver al niño Edison tratar de salir del lugar aferrándose a una puerta de hierro que tenía la casa.

Bomberos realizaron levantamiento Las autoridades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional realizaron el viernes el levantamiento de lugar para determinar la causa que generó el incendio.