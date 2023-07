Ministerio Público no ha solicitado acciones contra los diputados señalados en casos delictivos

A casi dos años de iniciado un proceso en contra de un grupo de diputados vinculados en actos delictivos, todavía el Ministerio Público no ha solicitado una acción al juez de instrucción de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) apoderado de los casos.

Ayer la Procuraduría General de la República aseguró que trabaja diligentemente y sin descanso en la conclusión de la investigación que involucra a los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera, en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón.

También en el caso de la diputada Rosa María Pilarte, quien el Ministerio Público ha identificado como integrante activa de la red de lavado de activos que encabeza su esposo,

(Micky López). Su caso está en la SCJ desde el 7 julio del 2021, hace dos años.

"En cuanto a los diputados mencionados en nuestro departamento de Jurisdicción Privilegiada, trabajamos diligentemente y sin descanso en la conclusión de la investigación en cada caso", dijo el procurador adjunto Pedro Amador, en una respuesta a Diario Libre, vía la Dirección de Comunicaciones.

Precisó que en los casos que aplique les serán presentadas las conclusiones que correspondan, según las pruebas disponibles.

Las pesquisas en torno al diputado Sergio (Gory) Moya de la Cruz (SD-PRM), señalado en el caso Calamar, por alegados cobros ilegales a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar a bancas deportivas y de lotería que operaban de forma irregular, están a cargo de la Procuraduría. Su caso fue apoderado a la SCJ el 12 de abril del presente año.

Los diputados electos en las pasadas elecciones del año 2020, gozan de privilegio de jurisdicción, en virtud del artículo 154 de la Constitución de República Dominicana que en su literal 1, dice que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia conocer en única instancia de las causas penales seguidas a senadores y diputados.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha depositado ninguna solicitud ante el juez de instrucción especial Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, para accionar en contra de los legisladores.

Corresponde al Ministerio Público como responsable de las investigaciones y en base al desarrollo de la misma, ir solicitando al juez control una serie de acciones, como congelamiento de cuentas, embargos, acciones diversas legales, entre otras.

No obstante, y conforme a fuentes judiciales: "El estatus de esos casos en la SCJ es en espera de las solicitudes que pueda hacer la PGR, entiéndase, MP".

"Para el juez control accionar, que es el magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, debe ser a solicitud del Ministerio Público y el MP no ha depositado solicitud alguna", se informó de manera extraoficial.

Estévez Lavandier, juez de la Primera Sala de la SCJ, es licenciado en derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Desde el 2014 hasta el 2019 formó parte de la oficina de abogados Staff Legal, cuyos socios fundadores son Eduardo Sanz Lovatón (director de Aduanas), Sigmund Freund (director de Alianza Público Privada) y José Amado Méndez.

Compañeros de curules del PRM defendieron ayer a los diputados envueltos en procesos judiciales y que inscribieron sus precandidaturas, por entender que no tienen trabas para optar por las posiciones.

El diputado Ignacio Aracena, dijo que ningún partido puede obstaculizar la participación de los precandidatos, ya que la justicia aún no los ha juzgado y, en consecuencia, cuentan con total libertad para impulsar sus aspiraciones.

En iguales términos se expresó Amado Díaz.

El diputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y representante de Pedernales, Héctor Féliz Féliz, informó que se inscribirá como precandidato para repetir su cargo, ya que tiene "la moral muy alta".

Aseguró que "volveré a salir victorioso en las elecciones por la gracia de Dios y el voto del pueblo". El legislador expresó que a dos años de su vinculación en el caso Falcón, el Ministerio Público no lo ha interrogado ni investigado, y dijo estar envuelto en el caso solo por el comentario de una fiscal, en alusión a la procuradora Yeni Berenice Reynoso.

Paliza aclara una inscripción no garantiza precandidatura

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, aclaró que el depósito de una inscripción no hace a ningún solicitante precandidato del partido, luego de que Diario Libre reportara que cinco diputados con cuentas pendientes en la justicia inscribieron precandidaturas."El mero depósito de una inscripción y del pago de las inscripciones no hace a ninguno de los 4,300 solicitantes precandidato del partido. El partido tiene la Comisión Nacional de Elecciones Internas la cual tiene ahora el reto de verificar cada expediente si cumple con los requisitos de ley, si toda la documentación es que se le piden han sido depositados así como también si cumplen con las normas reglamentarias que la Comisión se da", explicó. Respecto a cuándo sería publicado de manera formal el listado de los precandidatos del PRM dijo que entiende será en las próximas dos semanas."Si hay alguno que no haya cumplido se le devuelve su documentación así como también el pago de sus respectivas inscripciones, enfatizó Paliza y afirmó que notificarán a los organismos de seguridad sus movimientos.