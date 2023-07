La verja fronteriza no implicará que el país "regale" parte de su territorio a Haití

En una zona montañosa de Dajabón se construye un camino de doble vía muy cerca de la frontera con Haití. Por su centro se levanta la verja que protegerá el lado dominicano de las incursiones ilegales desde tierras haitianas, lo cual no implica, sin embargo, que República Dominicana ceda un ápice de su territorio, pues el muro perimetral no determinará la línea divisoria, la cual seguirá regida por las pirámides o mojones establecidos para esos fines desde 1929.

Contrario a lo que se ha debatido públicamente en República Dominicana, la construcción de la verja fronteriza no plantea que el país "regale" terreno a Haití, lo que sí requerirá es que sea construida dentro del territorio dominicano, para garantizar la movilidad de las autoridades a ambos lados de ella y para dejar un espacio entre el muro y las pirámides que determinan la frontera que evite enfrentamientos con el lado haitiano justo en la línea fronteriza.

"No es solo la verja, se está construyendo una carretera para poder patrullar y supervisar, porque se ha querido vender que estamos regalando terrenos. No, nosotros no estamos regalando terrenos, esta es una mejor forma de vigilar", aclaró a Diario Libre el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, durante un recorrido realizado por la frontera.

Una carretera de doble vía

Este proyecto, por lo tanto, no conlleva solamente la creación de una verja fronteriza. En los 391.6 kilómetros de la frontera terrestre, las autoridades dominicanas construirán 164 kilómetros de carretera de doble vía con un ancho de 12 metros, seis metros a cada lado con la verja pasando por el centro.

El trayecto de toda la carretera estará vigilado y patrullado constantemente a cargo de los organismos de seguridad nacional correspondientes, que siempre operarán del lado dominicano de la frontera, aunque estén en el perfil externo de la verja.

Los kilómetros de verja fronteriza estarán divididos en 15 tramos que recorrerán cinco provincias: Montecristi, Dajabón, Elías Piñas, Independencia y Pedernales.

52.8 Kilómetros abarcará la primera fase de la verja perimetral que erige el gobierno de República Dominicana

La construcción incluye 41 puertas de seis pies de altura y 9.5 de ancho, las cuales darán acceso a todo lo largo de la verja perimetral. Además, habrá 74 torres de vigilancia, iluminación en todo el largo y tecnología inteligente avanzada que facilitaría la vigilancia entre las naciones.

Inicialmente las autoridades comenzaron con 72 torres, sin embargo, crearon dos más debido al terreno y a las zonas de vigilancia en la frontera. Fueron colocadas en puntos estratégicos donde han registrado mayor tráfico ilegal.

Las pirámides

Las pirámides están colocadas a lo largo de la frontera, incluyendo la Carretera Internacional, realizadas a base de cemento y con una numeración. Estos mojones fueron colocados de lado y lado de la línea divisoria para delimitar la frontera. Cualquier cosa hecha a partir de ahí es dominicana o haitiana, dependiendo si está al este u oeste del mojón. La verja fronteriza siempre estará en el este, del lado dominicano.

Las pirámides, que en su mayoría están pintadas de amarillo, inician en la desembocadura del río Masacre, en Montecristi, marcando el número 1, hasta la 311, que está en la desembocadura del río Pedernales.

En el lado de Haití las pirámides están identificadas con RH y su respectiva numeración, mientras que del lado dominicano están reconocidas con RD.

Las dos etapas de la verja

La construcción de la verja física lleva dos etapas: la primera será de 52.8 kilómetros, divididos en cinco tramos, mientras que la segunda contempla 110 kilómetros, divididos en nueve tramos.

Los primeros 52.8 kilómetros contarán con 21 torres de vigilancia y 13 puertas de acceso. El tramo 1A, el cual comprende Montecristi y Dajabón, comprenderá desde la pirámide número 1 hasta el parque industrial Compagnie de Développement Industriel S.A. (Codevi), con una longitud de 19.4 kilómetros. El tramo 1B estará en Dajabón, desde Codevi hasta la pirámide 21, con una longitud de 5.8 kilómetros.

El tramo 2 se ubica en Elías Piña, desde la pirámide 182 hasta la 185, con una longitud de 3.5 kilómetros. Mientras, el tramo 3 estará ubicado en Independencia, desde la pirámide 237 hasta la 248, con una longitud de 14.5 kilómetros. El tramo 4, por su parte, recorrerá Independencia desde el Lago Azuey hasta la proximidad de la pirámide 250, donde se encontrará con la verja existente, con una longitud de 1,5 kilómetros. El tramo 5 estará en la provincia de Pedernales y abarcará desde la pirámide 304 hasta la 311, con una longitud de 7.8 kilómetros.

La segunda etapa, la cual contempla 110 kilómetros, divididos en nueve tramos, contempla 51 torres de vigilancia y 28 puertas de acceso.

El primer tramo estará colocado en la provincia Dajabón, desde la pirámide 21 hasta la 41, con una longitud de 23.4 kilómetros; el tramo 2, el cual estará también en Dajabón, estará desde la pirámide 49 hasta la 69, con una longitud de 25.3 kilómetros.

Mientras, la provincia de Elías Piña tendrá cinco tramos de los nueve. El número 3 estará desde la pirámide 118 hasta la 141, con una longitud de 28.5 kilómetros, el tramo 4 desde la pirámide 166 hasta la 182, con una longitud de 12.5 kilómetros.

En tal sentido, el tramo 5 estará desde la pirámide 185 hasta la 188, con una longitud de 3.1 kilómetros; en el caso de la 6, estará desde la pirámide 190 hasta la 195, con una longitud de 6.3 kilómetros. Elías Piñas concluye con el tramo 7, que estará desde la pirámide 197 hasta la proximidad de la 200, con una longitud de 3.5 kilómetros.

La provincia Independencia tendrá dos tramos adicionales. El tramo número 8 estará desde la pirámide 209 hasta la 211, con una longitud de 4.3 kilómetros, y la 9 desde la pirámide 248 hasta la proximidad de la 250, con una longitud de 2.9 kilómetros.

La verja construida por el Gobierno pasado, la cual tenía en principio 23 kilómetros, quedando actualmente unos 19, se eliminará, según afirmó el ministro de Defensa. Esa verja era mucho más frágil que la propuesta y se encuentra justo sobre la línea fronteriza, lo cual dificulta el patrullaje de cara al lado haitiano.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/16/imagen--el-comercio-en-normalidad-frontera-pedernales-y-haiti-02-58a0b5bd.jpg El intercambio comercial binacional se desarrolla los días lunes y viernes. (DANIA ACEVEDO)

Avances de la obra

El director de planes y operaciones del Estado Mayor Conjunto del Mide (J3), general de brigada Rafael Antonio Núñez Veloz, explicó que actualmente las autoridades han construido el 50 % del hormigón de la verja física y apenas 4 kilómetros de la parte mecánica. Sin embargo, aseguran que el avance de la carretera permitirá que los trabajos de la verja se avancen en los próximos meses.

Se han construido 24.9 kilómetros de hormigón en las cinco provincias fronterizas. En el caso de Montecristi y Dajabón, que comprende una longitud de 25.3 kilómetros, se han construido seis torres de vigilancia de las 11 pautadas para todo el largo. O sea, llevan 19,5 kilómetros de construcción del muro.

En el caso de la provincia Elías Piñas, las cuatro torres ubicadas en la longitud de los 2.8 kilómetros que comprende el lugar, están finalizadas. En Independencia hay tres torres en construcción, de las cuales sólo una está finalizada y en Pedernales las tres torres que lleva el lugar y están en construcción.

El diseño y construcción de la verja está a cargo del consorcio Cofah. Esta compañía está conformada por cuatro empresas, tres nacionales y una internacional. El diseño conceptual fue elaborado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas.

Sobre el presupuesto

El Ministro de Defensa expresó que han hecho de "tripas corazón" con el presupuesto destinado para la elaboración de la verja, sin embargo, precisó que han logrado que el trabajo no se detenga y que continúe avanzando.

El presupuesto con la compañía contratista inició con 1,680 millones de pesos, a sabiendas que los números podrían variar con el diseño definitivo. Es por esta razón que se destinó un 25 % más, con el cual podrían llegar a 2,100 millones de pesos.

Amenazas en la frontera

Las principales amenazas que se viven en la frontera, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Defensa, son el tráfico de mercancías ilícitas, la trata y tráfico de personas, el narcotráfico, armas ilegales, el robo de vehículos y la depredación medioambiental, entre otros delitos.

El intercambio comercial binacional se desarrolla los días lunes y viernes, a excepción de Jimaní, que se realizan los lunes y jueves.

Golpes al narcotráfico

Los principales golpes al narcotráfico en las cinco provincias fronterizas se han logrado con ayuda de drones, tanto del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) como del Ejército, los cuales están en estas delimitaciones de forma constante.

De acuerdo con el director del Cesfront, Frank Mauricio Cabrera Rizek, recientemente decomisaron un cargamento con 22 armas ilegales, de diferentes calibres, mediante el uso de drones.

Además, Cabrera Rizek afirmó que actualmente no hay evidencias de que en República Dominicana haya miembros de bandas delictivas haitianas operando en la nación.

Entienden que ellos operan donde se sienten cómodos y en este caso es en su país, Haití.

Las autoridades a cargo de la línea fronteriza entre República Dominicana y Haití afirman que tienen la zona "totalmente controlada". Agregan que todas las fronteras del mundo son concurridas y que, por lo tanto, ocasionalmente se podrían presentar algunos eventos, los cuales no son tan frecuentes.

Indican que entre el 60 y el 70 % del territorio haitiano está controlado por autores no estatales y fuertemente armados, con idiomas distintos y religiones diferentes, por lo que los eventos podrían ser mayores. Agregan que los eventos más frecuentes en la frontera son con la entrada de personas.

Además, aseguran que el cruce de personas es constante, debido que muchos niños haitianos viven en República Dominicana y estudian en Haití y viceversa. Por lo que muchas de las personas haitianas que entran, retornan a su país en horas de la tarde de manera legal.

La comunicación con Haití

En la actualidad, República Dominicana mantiene relación de comunicación constante "pero no efectiva" con la Policía Nacional Haitiana, gobernadores y alcaldes de las demarcaciones fronterizas ubicadas en las zonas contiguas a las áreas de operación.

La información fue confirmada por las autoridades del Ministerio de Defensa, quienes agregaron que estas áreas son Ouanaminthe, Belladero, Mal Passe y Anse-a-Pitre, las cuales hacen frontera con Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

Agregan que regularmente el país mantiene reuniones bilaterales con las autoridades, asociaciones de comerciantes e instituciones que convergen en el ámbito fronterizo entre ambas naciones.

El proyecto y su conclusión

Mientras la verja fronteriza se construye, en la frontera la vida sigue su camino. Los pueblos de un lado y del otro siguen su marcha habitual como si nada pasara.

Es un proyecto ambicioso, que tomará tiempo. Se espera que esté concluido para el segundo trimestre del año 2024. El Gobierno tiene contemplado entregar la primera etapa antes de que concluya este año 2023.

Herramientas tecnológicas El uso de drones no se limita a esta etapa del proyecto, ya que para la segunda se prevé la instalación de un sistema de unidades áreas no tripuladas, como parte de las soluciones tecnológicas de la verja perimetral y que, además, integra 200 kilómetros de fibra óptica soterrada, sensores de movimiento, un sistema de video vigilancia, radares marítimos, centros de comando, control, computadores y comunicaciones y un sistema de registro y control de acceso en los cruces formales.

