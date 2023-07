Nuevo nuncio apostólico pide orar por la juventud dominicana y fortalecer el núcleo familiar

El nuevo nuncio apostólico en la República Dominicana, monseñor Piergiorgio Bertoldi, arzobispo titular de Spello, pidió hoy a la feligresía católica que orara por la juventud dominicana durante su primera misa oficial de bienvenida. Fue designado por el papa Francisco el pasado 18 de mayo.

"Jóvenes dominicanos, pidan a nuestra señora de la Altagracia que les dé fortaleza en la fe y los conduzca a Jesucristo, porque solo en él encontrarán respuestas a todas sus inquietudes y anhelos. Solo él puede saciar la sed de sus corazones", expresó.

La eucaristía de bienvenida se celebró en la Catedral Primada de América, donde los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) recibieron oficialmente al nuevo nuncio apostólico.

Bertoldi citó un mensaje del monseñor Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado, quien invitaba a la sociedad a seguir defendiendo la vida desde su origen hasta el final.

En ese sentido, abogó por fortalecer la familia y apostar por el relevo generacional. "Pensemos especialmente en los jóvenes, que son el futuro de este hermoso país y de la humanidad", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/23/obispos-dominicanos-y-nuncio-9e033f8a.jpeg El nuevo nuncioPiergiorgio Bertoldi junto a los obispos dominicanos. (FUENTE EXTERNA)

Durante la homilía, Bertoldi indicó que la Iglesia católica está al servicio de los ciudadanos, promoviendo la dignidad humana y fomentando una colaboración sana e independiente con el poder político. "Juntos buscamos el bien integral de las personas, el bien común de la sociedad, la paz y el progreso en esta noble nación", puntualizó.

Continuó hablando de la fe cristiana, de la que dijo, enseña a trabajar por una sociedad más justa en la que vale la pena defender a los más pobres y desvalidos.

Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, obispo de La Vega y presidente de la CED, agradeció la disponibilidad de Bertoldi para servir a la Iglesia que peregrina en este país y señaló: "Es nuestro gran deseo que su presencia entre nosotros sea un signo de comunión, unidad, cercanía y colaboración con el Santo Padre".

La disculpa a sus nuevos seguidores de Facebook

El nuevo nuncio apostólico expresó gratitud al pueblo dominicano y, en especial, a los feligreses de la católicos, quienes le han enviado solicitudes de amistad en la red social Facebook, lo que le hace sentir acogido. Sin embargo, se disculpó por no aceptarlas debido a que no tendría tiempo para ejecutar la labor para la cual fue asignado en el país.

"Agradezco la afectuosa amabilidad de los simples católicos dominicanos que, tras mi nombramiento como nuncio en este hermoso país, me pidieron amistad en Facebook. Les pido disculpas por no responder, pero si lo hubiese hecho, ya no tendría tiempo para servir a esta querida Iglesia. Gracias", asentó.

Piergiorgio Bertoldi sustituye a Ghaleb Bader Pasado nuncio renunció a su cargo La designación de Bertoldi se produce meses después de que en febrero pasado se diera a conocer la renuncia del monseñor Ghaleb Bader como nuncio apostólico de la República Dominicana. Según el portal Catholic Hierarchy.org, Bertoldi nació el 26 de julio de 1963 en Italia, fue ordenado sacerdote el 11 de junio de 1988 y nuncio apostólico en Burkina Faso en 2015. También fue nuncio apostólico en Mozambique luego de ser designado el 19 de marzo de 2019. El nombramiento de Bertoldi fue informado a través de una carta.