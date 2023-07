Juez rechaza solicitud de habeas corpus para variar prisión preventiva a exministro José Ramón Peralta

La Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional rechazó la solicitud de habeas corpus interpuesta por la defensa del exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, implicado en el caso Calamar, que buscaba que se le variara la prisión preventiva impuesta.

El juez del tribunal, Edward Abreu, motivó su decisión argumentando que la medida de coerción impuesta por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional se realizó de acuerdo con el ordenamiento jurídico y no de manera arbitraria, como alegaba la defensa técnica del imputado en el recurso.

La lectura íntegra del fallo se fijó para el 3 de agosto, a las 2:00 de la tarde.

Los abogados de Peralta informaron que interpondrán otros recursos en rechazo a la decisión, tan pronto tengan el dispositivo de la misma.

"Vamos a interponer los correspondientes recursos en contra de dicha decisión para llevarlo a la etapa subsiguiente, que es la Corte de Apelación, y posteriormente, si es necesario, llegaremos con este tema al Tribunal Constitucional", dijo Pedro Valbuena, representante de Peralta.

Por su parte, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, se mostró satisfecho con el dictamen y afirmó que la interposición del recurso constituía un desatino por parte de los representantes legales del acusado, ya que el proceso en su contra se ha llevado a cabo conforme a la normativa procesal.

Durante la audiencia, José Ramón Peralta defendió su inocencia ante el tribunal, visiblemente afectado y casi con lágrimas en los ojos.

"Magistrado, yo me he preguntando en reiteradas ocasiones y no entiendo, pero estoy acá, porque los ciudadanos dijeron una serie de cosas, y todas falsas e inexistentes. Una de las que dijeron es que yo junto con dos personas más cobramos, que un director de financiero de una institución que no era la que yo dirigía hiciera algo; a ese director yo no lo conocía, lo vine a ver en este Palacio de Justicia. Tengo 40 años trabajando honestamente, tanto en el sector público como privado, estamos aquí buscando justicia, no importa el tiempo que tome, los lugares que tenga que ir, el esfuerzo que me tome le demostraré a la justicia y a la sociedad que mi paso por la administración pública nunca hice nada indebido", dijo.

Tras concluir la audiencia, José Ramón Peralta fue sacado de la sala de audiencias bajo un estricto dispositivo de seguridad hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, donde cumple 18 meses de prisión preventiva desde abril pasado, por su presunta vinculación al entramado de corrupción desmantelado bajo la Operación Calamar.