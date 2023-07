Saldos no reconocidos "desaceleran" la opción del Paso Rápido

Mientras el Gobierno se afana en aumentar el uso de dispositivo Paso Rápido, un pago electrónico y por adelantado del sistema de peaje en las carreteras dominicanas, las quejas de los usuarios por problemas que confrontan con ese dispositivo son más frecuentes cada vez.

Un tema que genera inconformidad entre usuarios tiene que ver con el saldo: usuarios que recargan su tarjeta electrónica y al momento de usarla no tienen fondo disponible o que, al revisar su disponibilidad en los canales electrónicos, le aparecen supuestos pagos en peajes que nunca pasaron.

Entre los que se han quejado por ello está Ronny Mercedes, un dominicano que en tres ocasiones ha tenido que reportar consumos de supuestos pagos en peajes que no ha cruzado, incluso en momentos en que ha estado fuera del país y con su vehículo parado en una marquesina.

El hombre, como muchos que se expresan en las redes sociales o directamente con Diario Libre, es de los que ahora pierde el atractivo que veía en la opción del Paso Rápido en momento en que, desde el fideicomiso RD Vial, que lo administra, apuestan a masificar su uso para que concentre el 80 % de las transacciones de los peajes.

Por lo pronto, ya se ha visto un incremento de un 7 %, medido de enero a junio) en el uso de ese dispositivo.

Además de una promesa de reducción del tiempo en las estaciones de pago de 40 minutos a 3 segundos, RD Vial, que dirige Jean Luis Rodríguez, oferta la disponibilidad de carriles exclusivos para el Paso Rápido, a fin de que los usuarios no tengan que hacer filas.

"El uso de efectivo para realizar el pago en las estaciones por parte de los conductores ha disminuido en un 11%, pasando de un 73% en el mes de enero a un 63% al cierre de junio, elevando el uso del dispositivo tecnológico en un 7% más", dice la entidad en informaciones enviadas a este medio.

En términos monetarios, las transacciones del servicio de paso rápido en el semestre fueron de RD$ 9,674,694, de un total de RD$3,290,056,914 que alcanzaron las recaudaciones totales en los peajes durante los primeros seis meses de este 2023.

Las quejas

Ronny Mercedes, que actualmente se encuentra en Europa, contó a Diario Libre que salió del país desde el 1 de abril y que, a pesar de estar fuera, al consultar su balance figura un cobro de peaje el pasado 14 de junio a las 4:01 de la tarde, por un valor de 240 pesos. Mostró a Diario Libre una copia del reporte.

Otros dos cobros se registran entre el 30 y 31 de marzo, por un valor 60 pesos cada uno, pero Mercedes insiste en que cruzó en esas fechas por el peaje de las Américas que es donde se refleja el pago.

9.67 millones de pesos generó el sistema de Paso Rápido en las recaudaciones totales en los peajes en los primeros seis meses del 2023.

El hombre es usuario de Paso Rápido desde enero de 2022 y desde entonces ha tenido inconvenientes. "Muchas veces yo hacía recargas de 2,000 y 1,000 pesos y, entonces, hay estaciones que cuando yo paso me dicen que yo no tengo recarga. Cuando les enseño el recibo... ellos me dicen que, simplemente no tengo saldo y que me comunique con Servicio al Cliente de ellos."

Mercedes se ha comunicado al sugerido departamento y las respuestas recurrentes se mueven entre el que tiene que pagar o que el sistema tiene problemas. Es así cómo se ha visto obligado a tener que dejar su número o código de su tarjeta electrónica al personal que le asiste en el peaje.

Como Mercedes, Dulce Dorrejo también dice que le han hecho cargos que ella no ha consumido y que aún no le dan respuestas.

"Me hicieron un cargo el 19 de junio de 180 pesos. He enviado tres correos reclamando y no responden, he llamado y dicen que hay que esperar", dijo a Dorrejo a Diario Libre.

Otro usuario que prefirió no identificarse, contó que usó su Paso Rápido el pasado 16 de mayo en el peaje de la Autopista 6 de Noviembre. No ha vuelto a tomar esa ruta, pero en su balance figura un débito de 60 pesos en el mismo peaje el día 21 de ese mismo mes.

Andrés Soriano fue otro que hizo una recarga de 1,800 pesos en un supermercado, pero cuando fue a usar el dispositivo al día siguiente, le indicaron que no tenía saldo y que ya había agotado el tiempo para el reclamo.

448 reclamos en seis meses

Estos no son los únicos casos. En respuesta a solicitud de Diario Libre, RD Vial señala que, en los primeros seis meses del año han recibido 448 reclamaciones por saldos no reconocidos o que aparecen debitados.

"De las más de 9.6 millones de transacciones que los usuarios de Paso Rápido realizaron en las estaciones (de peajes) en el primer semestre del año, solo hemos recibido 448 reclamaciones relacionadas a los saldos no reconocidos o que aparecen como debitados, reclamaciones que han sido atendidas y solucionadas. Esto representa un 0.00466667 % del total de transacciones", indican.

Luego explican que esas situaciones vienen por errores del sistema que puede tardar en mostrar el valor recargado, "pero que siempre reflejará el saldo", afirman.

Esos "errores del sistema" son una de las razones que alega el Fideicomiso para su actualización, un proceso en el que proyectan invertir unos 400 millones de pesos.

Monitoreo a empleados Aunque sin especificar si han tenido o no inconvenientes con empleados por alguna irregularidad en el uso de los dispositivos, el Fideicomiso RD Vial dice tener una unidad de fiscalización que se mantiene en monitoreo e investigación constante para rendir informes sobre cualquier incidencia.Dice contar con un Manual de Operaciones con todos los protocolos que se deben seguir en el día a día para evitar la sustracción de fondos de los peajes. "Este protocolo nos permite recibir indicadores diarios de cada estación, que nos muestran los cuadres en el recaudo, el colector responsable del mismo y las acciones a tomar frente a cada situación que se pueda presentar, es decir, el propio protocolo nos permite mantener una vigilancia e investigación permanente para salvaguardar los fondos púbicos".