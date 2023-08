Familiares de 23 personas que se embarcaron en viaje ilegal siguen sin noticias de su paradero

Mientras más pasan los días, más aumenta la desesperación de las familias de las 23 personas que se encuentran desaparecidas en Higüey, provincia La Altagracia.

Este lunes se cumplen 23 días de la travesía que no ha dejado paradero ni huellas, pues, nadie tiene respuestas de dónde están "los 23 desaparecidos de Higüey". Solo se sabe que supuestamente salieron por Bayahíbe, en una lancha, que presuntamente fue robada para ejecutar el viaje.

Esta información la ofrecieron a los familiares de los desaparecidos dos personas que también se iban a embarcar en la aventura y desistieron, porque el capitán que manejaría la lancha "se encontraba borracho y drogado".

Kimberly Peña, esposa de uno de los desaparecidos, explicó que las dos personas no se fueron porque vieron al capitán en esas condiciones.

"Las dos personas que se quedaron, uno es hermano de uno de los desaparecidos y el otro es un vecino; estos vieron cuando salió la lancha con destino a Puerto Rico", detalló.

Explicó que han ido a diversas instituciones y pusieron la denuncia, pero no han logrado una información precisa. "No nos han dicho si están bien, si están vivo, si están preso, no sabemos nada".

Comentó que les dijeron que no hay ningún tipo de naufragio, y si es así, considera que en algún lugar deben estar sus familiares.

"Hemos puesto la denuncia para que la Defensa Civil y los demás organismos busquen, indaguen y nos ayuden con la búsqueda, pues, no han hecho nada", citó.

En ese orden, Jeremy Jeffy, explica que del caso no han tenido respuesta concreta y que las informaciones que han recibido son distorsionadas, ya que, les han dicho que están en Venezuela y Colombia.

Sostuvo que cuando al M2 de la Armada les prestaron atención, pero solo pidieron los nombres y les dijeron que en caso de que lleguen allá, ellos le llaman.

En relación a la lancha supuestamente robada, indicó que las autoridades detuvieron a las dos personas que decidieron no embarcarse. Estas personas luego fueron liberadas.

"Ellos fueron los que nos confirmaron la embarcación que es y vieron cuando salió. Además, el dueño de la lancha la publicó como perdida y ofrece una recompensa 20 mil dólares", dijo Jeffy.

Citó que han recibido llamadas de personas solicitando dinero para darles información sobre el paradero de sus familiares.

Gobernadora se reúne con familiares

La gobernadora Martina Pepén Santana dijo que recibió a los familiares de los desaparecidos y que ella les preguntó en relación a la situación, sobre el tipo de embarcación y por dónde estos salieron.

Durante la conversación con ellos expuso que procedió a llamar al comandante de la Armada en la zona. "El comandante me dijo que hace una semana que tienen conocimiento del caso y que hasta ahora nadie tiene información de ese viaje".

"Los familiares dicen que el viaje salió por Bayahíbe y que la lancha fue sustraída y eso hay que indagarlo", comentó, e indicó que la situación es penosa y que se solidariza con los familiares ante esa situación.

No obstante, argumentó que lo más trascendental de esta situación es que hay 23 personas desaparecidas y "que desde el Gobierno de Luis Abinader están trabajando para dar una respuesta".

A su juicio, en altamar no están porque la Armada de Estados Unidos y la de los demás países se comunican con de República Dominicana.

Pepén Santana indicó que también envió un equipo de investigación al distrito de Bayahíbe para ver cómo fue la situación y tener una información acabada, para de este modo, poder ayudar a esas personas.