Declaraciones de la prima de Willenni fueron clave para dar con presunto responsable de su muerte

Prima menor de Willenni Lorenzo Herrera, la niña de 11 años encontrada muerta y quien llevaba 16 días desaparecida en la comunidad Madre Vieja al Norte, de San Cristóbal, fue clave para dar con el supuesto autor del crimen de su pariente.

La menor de 13 años, a quien se resguarda su nombre por asuntos legales, fue víctima de acoso sexual por parte de Juan José Sánchez, alias Bruly, caso por el cual guarda tres meses de prisión preventiva en Najayo Hombre.

La menor (prima de Willenni) había guardado silencio ante el intento de abuso sexual por parte de Bruly, cuando este supuestamente le ofreció 100 pesos para que comprara lo que ella quisiera y fuera hasta su casa. Pese a que esta se negó, también le envió fotos de su parte intima, misma que borró del Whatsapp.

El día del desaparecimiento de Willenni, el pasado 20 de julio, su abuela encontró un mensaje extraño en su celular, el cual le prestaba a su nieta ocasionalmente, donde el acusado le decía "ven" y ella le respondía "ok". Tras comentar en la residencia lo que ocurría, la menor de 13 habló lo que había pasado, fue entonces cuando los familiares fueron en busca de Bruly y lo llevaron hasta las autoridades.

"El la estaba llamando y le dijo que le iba a dar 100 pesos para que compre algo y ella lo que le contestó, me dijo la niña después que pasó el caso, que no que ella era una niña y que ella no iba a ir para su casa, pero con todo eso, el le mandó su parte en una foto y la eliminó", dijo Dolores Marte, abuela de las niñas.

La señora Dolores Marte precisó que llevó a las autoridades de la Fiscalía de San Cristóbal la table y el teléfono, con la intención de que estos realicen una profunda investigación en el caso.

Siente indignación por la forma que las autoridades manejaron el caso, al encontrar su cadaver 16 días después del hecho.

Dolores Marte manifestó que el acusado de asesinar a la niña, no pagará ni con su vida la muerte de la menor, quien para ella lo era todo y su razón de vivir.

Indicó que le abrieron las puertas de su casa porque parecía un joven decente y nunca imaginaron que pudiera cometer ese tipo de acciones.

La niña fue encontrada el pasado viernes 04 de agosto dentro de una funda negra en una barranco de la autopista 6 de Noviembre, por el proyecto Canaán. Fue sepultada al día siguiente por sus familiares en medio de llantos e impotencia en el cementerio de la comunidad Cambita, en la provincia San Cristóbal.

