Abuela de niña Willenni sobre acusado: "Yo estoy prácticamente muerta, él me mató"

Desde el 20 de julio todo cambió para la familia de Willenni Dorivel Lorenzo Herrera, cuando esta desapareció. Luego, su cadáver fue encontrado el pasado viernes 04 de agosto en un barranco de la autopista 06 de Noviembre, tras 16 días de búsqueda en la comunidad Madre Vieja al Norte, provincia San Cristóbal.

A pesar del hallazgo del cuerpo, su familia mantenía la esperanza de que las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no le confirmaran lo que ya presentían, que pertenecía a Willenni.

Del crimen acusan a Juan José Sánchez Nivar, alias Bruly, quien era un vecino cercano y de confianza, sin embargo, su cercanía marcó un antes y un después en sus vidas. El imputado guarda prisión preventiva por intentar abusar sexualmente de una prima de la fallecida y se espera que este marte el Ministerio Público deposite una nueva solicitud de medida de coerción tras el hallazgo del cuerpo de Willenni.

Dolores Marte, abuela de la menor, expresó entre llantos que ya no tiene razón para vivir al arrebatarle a quien era su razón de ser.

"El acabó con mi vida"

"Yo estoy prácticamente muerta, él (el acusado) me mató, desde el tiempo que hizo eso, él acabó con mi vida", manifestó mientras habla del calvario que vive tras el asesinato de su nieta y al expresar que el responsable del hecho "no tiene corazón".

Quería ser azafata

La niña Willenni soñaba con ser azafata y darle un futuro mejor a su abuela, quien se encargó de su crianza desde el nacimiento por sus problemas de salud. Padecía una rara enfermedad que la hacía convulsionar constantemente.

Aunque a veces no tenía ganas de ir a la escuela por sus achaques salud, la motivaba el deseo de convertirse en una profesional exitosa y cubrir los gastos médicos de su abuela Dolores Marte, quien padece glaucoma.

Al hablar de su nieta, la señora Dolores recuerda cómo la niña le acariciaba la cara y el cuerpo para aliviar los fuertes dolores de cabeza que sufre debido al glaucoma.

"Cuando mi niña veía que no podía levantarme, ella me acariciaba todo el cuerpo, me daba la pastilla y me decía 'toma mami'. Incluso intentaba aprender a cocinar para hacerme aunque sea una sopa", expresó la dama entre lágrimas, mientras recibe el apoyo de sus vecinos en las afueras de su casa.

Willenni cursaba el quinto grado en la escuela Fe y Alegría de la comunidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/07/07082023--dolores-marte-abuela-de-willenni-lorenzo-01-be10de0a.jpg Dolores Marte, abuela de Willenni. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

"Ni con su vida, ese tipo no me devolverá a mi muchacha"

Dolores Marte manifestó que el acusado de asesinar a la niña, Juan José Sánchez Nivar, alias Bruly, no pagará con su vida la muerte de su nieta.

Indicó que le abrieron las puertas de su casa porque parecía un joven decente y nunca imaginaron que pudiera cometer ese tipo de acciones.

Declaraciones de prima de Willenni fueron claves

Una prima de Willenni Lorenzo fue clave para dar con el supuesto autor del crimen de su pariente.

La menor de 13 años, a quien se resguarda su nombre por asuntos legales, fue víctima de acoso sexual por parte de Juan José Sánchez, alias Bruly, caso por el cual guarda tres meses de prisión preventiva en Najayo Hombre.

La menor había guardado silencio ante el intento de abuso sexual por parte de Bruly, cuando este supuestamente le ofreció 100 pesos para que comprara lo que ella quisiera y fuera hasta su casa. Pese a que esta se negó, también le envió fotos de su parte íntima, misma que borró del Whatsapp.

El día de la desaparición de Willenni, el pasado 20 de julio, su abuela encontró un mensaje extraño en su celular, el cual le prestaba a su nieta ocasionalmente, donde el acusado le decía "ven" y ella le respondía "ok". Tras comentar en la residencia lo que ocurría, la menor de 13 habló lo que había pasado, fue entonces cuando los familiares fueron en busca de Bruly y lo llevaron hasta las autoridades.

"Él la estaba llamando y le dijo que le iba a dar 100 pesos para que compre algo y ella lo que le contestó, me dijo la niña después que pasó el caso, que no, que ella era una niña y que ella no iba a ir para su casa, pero con todo eso, él le mandó su parte en una foto y la eliminó", dijo Dolores Marte, abuela de las menores.

La señora precisó que llevó a las autoridades de la Fiscalía de San Cristóbal la tablet y el teléfono, con la intención de que estos realicen una profunda investigación en el caso.

Siente indignación por la forma en que las autoridades manejaron la situación, al encontrar el cadáver de Willenni 16 días después del hecho.

Tristeza en el barrio

La tristeza y la impotencia en el barrio La Piña, de la comunidad Madre Vieja al Norte, de San Cristóbal, donde residía la menor con su familia, son palpables.

Los residentes del lugar piden a las autoridades que les permitan hacer justicia por mano propia, ya que consideran que el lugar donde el imputado está detenido es como un "palacio" y que él "no merece vivir en la sociedad".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/07/07082023-barrio-donde-vivia-nina-willeni-lorenzo--01-3763f7ee.jpg Residencia de niña Willenni. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

MP depositará medida contra Bruly este martes

El Ministerio Público depositará este martes ante el Tribunal de Atención Permanente de San Cristóbal la solicitud de medida de coerción contra Juan José Sánchez Nivar, también conocido como Bruly.

Se presume que se celebre el jueves, ya que los miércoles el tribunal no realiza audiencias. Los magistrados Fadulia Rosa, Laura Segura, José Guerrero y Edward Ramírez están a cargo del caso.

Segura señaló que ya han recibido algunos de los resultados de las investigaciones realizadas en la casa del acusado. Indicó que hay pruebas de ADN debido a que encontraron rastros de sangre en su casa, la cual presumen, sería de la menor.