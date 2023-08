Niña de Villa Altagracia secuestrada por un hombre se comunicó con familiares y dijo estar bien

La abuela de una niña de 11 años, supuestamente "secuestrada" por un hombre en Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal, se comunicó este jueves con su nieta, quien le manifestó a través de una llamada telefónica que se encontraba bien.

En relación a este caso, se señala a Rodolfo Rosario, alias Pilón, como el responsable de tener a la niña desde el pasado 16 de julio, impidiendo que sus familiares la vean. Desde entonces, Pilón se encuentra prófugo de la justicia, por lo que las autoridades le instan a entregarse de la manera que considere oportuna.

La señora Nereida Lara, abuela de la menor, expresó que la niña se comunicó con ella asegurándole que se encontraba bien y que no se preocupara por ella, ya que supuestamente se había casado con Pilón.

En días anteriores, la madre de Pilón informó a Diario Libre que agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) la amenazaron con entregarle a su hijo en un ataúd si no se entregaba cuanto antes.

"Un policía de la Dicrim me dijo que me lo iban a entregar en un ataúd. No quiero que maten a mi hijo, me siento nerviosa", expresó Irene del Rosario, madre del prófugo.

Totalmente quebrantada, Irene recomendó a su hijo entregarse de la manera que considere apropiada y devolver a la menor a sus familiares, ya que se la llevó supuestamente como su pareja.

La señora manifestó su sorpresa ante el comportamiento de él, ya que nunca mostró interés en la niña, ya que tenía un vínculo matrimonial con otra persona, quien también está siendo investigada por las autoridades policiales.