La gente en las calles dice que el presidente Abinader dirá: "Acepto la reelección"

Crecen las expectativas respecto a la decisión que debe tomar el presidente de la República, Luis Abinader sobre si acepta o no la repostulación presidencial antes de este 17 de agosto, plazo tope establecido por la Junta Central Electoral.

En ese sentido, Diario Libre buscó respuesta de decenas de ciudadanos en las calles, los cuales ven que los pasos dados por el jefe de Estado hasta el momento van dirigidos a aceptar buscar cuatro años más al frente de la cosa pública.

"Lo más seguro es que él dirá que sí, porque después que la gente está montada ahí no quiere salir de ahí, no hay forma, eso es lo más seguro. Él se ha mantenido en si va o no va, pero eso es para mantener el país en vilo", expresa Ramón Santos, chofer de carros públicos en el kilómetro 9 de la autopista Duarte en el Distrito Nacional.

Cirilo Mézquita, un viajante que aguardaba por un autobús en una terminal que conduce hacia los pueblos del Cibao considera en tono reservado que no se sabe sí va a decir que si o que no, pero ve cómo funcionarios lo están atacando para que diga que sí.

"Él se reelige otra vez, él va", expresa Efraín Rodríguez, residente en el sector Los Ríos del Distrito Nacional.

El vendedor ambulante Alexander D'Oleo, dijo que este es un derecho que le asiste al mandatario y que en vez de dar la noticia este 17 de agosto, lo hará el 16 del mismo mes.

"Sí, sí, yo creo que Abinader se va a reelegir. Ojalá que si le va bien en las elecciones haga las cosas mejor porque hay mucha inseguridad", manifiesta Jean Carlos Gil López, residente en los Girasoles del Distrito Nacional.

Rubén Matos, un residente del exclusivo sector capitalino de Bella Vista expresa que, aunque no está de acuerdo con este gobierno, cree que el presidente de la República buscará cuatro años más.

Rossy Salas, oriunda del sector Manoguayabo en Santo Domingo Este dijo: "Yo no voto por ningunos, pero el presidente Abinader, se ve clarito, que va a buscar quedarse en esa silla".