¿Cómo contribuir en la jornada de recaudación para afectados de explosión en San Cristóbal?

Con el objetivo de ayudar a las personas afectadas por la explosión ocurrida el pasado lunes en San Cristóbal, la Fundación Sur Futuro realizará este domingo 20 de agosto el teleradio maratón "SOS San Cristóbal Sur Futuro, Una Jornada Solidaria".

La actividad de recaudación de fondos se llevará a cabo desde las 12:00 del mediodía hasta las 5:00 de la tarde en las instalaciones de Color Visión Canal 9, ubicado en la avenida San Martín, Santo Domingo.

Los interesados en hacer donaciones para esta causa pueden hacerlo a través de las siguientes cuentas corrientes en pesos dominicanos: Banco Popular Fundación Sur Futuro/Beneficiencia No. 702-24742-0, Banco de Reservas Fundación Sur Futuro No. 240-011145-0, Banco BHD León Fundación Sur Futuro No. 051-5394-001-2, y Cuenta de Ahorro en dólares Banco Popular Fundación Sur Futuro/Programa de Emergencias No. 750-54571-7.

Insumos:

Según informó la fundación, los afectados por la explosión necesitan varios insumos, incluyendo un camión de incendios accesible a lugares con escaso desarrollo urbano, una ambulancia médica de tipo avanzada, una unidad de respuesta a incidentes con materiales peligrosos, equipos de protección personal como cascos, gafas, guantes, chaquetas, pantalones y botas, cascos especiales para equipos de rescate y juegos de mangueras de diferentes diámetros para camiones de incendios.

Además, se requiere un dron de cuatro aspas y su equipamiento, taladros especiales para labores de rescate, equipos hidráulicos, picos, palas, hachas, mandarrias y carretillas.

La entidad informó que también se requiere insumos médicos como vitaminas y antialérgicos, gel para los electrodos y las ecografías, un ecocardiógrafo portátil, captopril, nifedipina, ibuprofeno, acetaminofén, diclofenac, naproxeno, amlodipina, lisinopril, albenfazol suspensión pediátrica, antigripales pediátricos, colirio oftálmico, pizarras y trifolios para las informaciones de las novedades en los sucesos, cajas plásticas con ruedas y lavamanos para hospitales móviles.

En cuanto a alimenticios, se solicitan bebidas hidratantes, jugos, pizza, KFC, McDonald's, Burger King y Wendy's.

La explosión ocurrida la tarde del pasado lunes en el municipio San Cristóbal dejó al menos 32 muertos y 58 heridos.