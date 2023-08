Residentes de Mesopotamia, en San Juan, se niegan a refugiarse ante paso de tormenta Franklin

Ni la experiencia con los estragos del huracán George hace 25 años, ni la amenaza que ahora representa la tormenta Franklin ha sido una motivación para que residentes en el barrio Mesopotamia, en San Juan, busquen refugio fuera de sus viviendas, las cuales están en condición de vulnerabilidad debido a que se encuentran cerca de dos ríos con un historial importante de crecidas.

La renuencia de los lugareños se debe al descontento que tienen por no ser reubicados en uno de los 80 apartamentos construidos por el gobierno, en el marco de una segunda etapa, pese a que las edificaciones fueron entregadas por el Estado a principios de año, según cuentan.

"A mí me han pasado todos los ciclones y ya no salgo de aquí, prefiero morirme aquí mejor, pero ya no voy a refugiarme", manifiestó a Diario Libre, Belkis Pérez Valdez, quien dijo que vive en el sector desde hace más de 20 años.

"Si nos acostumbramos a eso, a ir a los albergues, no vamos a estar ningún día en los apartamentos", señaló otro joven residente que no quiso identificarse, en referencia al proyecto Vista del Río.

"Aquí han venido gente de la Defensa Civil y nosotros se lo dijimos claro: nosotros nos vamos ahogados. Ya estamos cansados de esta situación", dijo Santa Méndez.

Los habitantes, que forman parte de las cerca de 37 familias que habitan en la zona, señalaron que la gobernadora provincial, Elvira Corporán, ha manifestado que no se le ha notificado nada sobre el proyecto, sin embargo, aseguran que "para el Presidente nosotros ya no estamos aquí".

Señalaron que la gobernadora ha manifestado que los habitantes de la zona son invasores. "Yo tengo 27 años aquí, que es la edad que tiene el hijo mío más grande ¿Soy invasora? Nosotros hemos denunciado a la Gobernación la existencia de personas que han ingresado al barrio", sostuvo Méndez.

Los lugareños denunciaron, además, que en años anteriores el Ministerio de Obras Públicas limpiaba el río San Juan durante los avisos de tormentas, cosa que ya no estarían haciendo.

¿Qué dice la Gobernación?

Diario Libre conversó con la gobernadora provincial, quien manifestó: "Mesopotamia tiene una situación. Los que están ahí, algunos son beneficiarios de los apartamentos, pero ya ahí no hay peligro de que el río entre, porque después que hicieron los trabajos de la avenida, que se subió el muro, ya ahí ni hay peligro", sostuvo.

"Las personas que están ahí son conscientes de su realidad, si ellos se sienten que no están seguros, ellos salen, a veces se ponen ahí pero siempre salen", añadió.

Corporán detalló que el proceso "es un asunto de tiempo". "Estábamos luchando con el asunto de la luz, ya se le puso, ya entregaron los encargados de la construcción y Obras Públicas recibió", agregó.

La funcionaria indicó además, que la entrega de la segunda etapa está prevista para alrededor de dos semanas. "La mayoría de los beneficiados son de Mesopotamia, hay otros a los que ya se le tumbaron las casas que no accedieron a la primera etapa porque eran personas muy mayores y a veces les tocaron apartamentos en una cuarta planta y ellos decidieron esperar para que se lo dieran en una primera. Se reubicaron personas que eran inquilinos, no propietarios, y hay una comisión que ha trabajado en el proceso, porque hay un censo que hizo la gestión pasada, otro lo hizo la iglesia y otro hecho por la propiedad comunidad" .

Sobre la tormenta

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que los modelos de pronósticos indican que en las próximas 12 a 18 horas las condiciones serán más favorables y ayudarán a la tormenta tropical Franklin a intensificarse antes de afectar a República Dominicana, "convirtiéndose probablemente en una tormenta tropical fuerte".

En el boletín de la 1:00 de la tarde de hoy, la Onamet destaca que "Franklin permanece en un entorno desfavorable originado por la vaguada a nivel alto cerca de la frontera dominico-haitiana, y aire seco al noroeste, interrumpiendo gradualmente un fortalecimiento considerable, lo que, reduce la probabilidad que pueda alcanzar la intensidad de huracán antes de tocar tierra dominicana".