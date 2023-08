Director del COE pide a población no salir a las calles ni bañarse en aguaceros

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, hizo un llamado a la población a no salir a las calles y a mantenerse en sus respectivas casas y lugares mientras la tormenta tropical Franklin continúe afectando la República Dominicana.

Méndez recordó que el país está siendo impactado por un ciclón tropical, por lo que hizo un llamado a la prudencia y evitar cualquier tipo de tragedia, y pidió a los ciudadanos no transitar por las calles ni tampoco bañarse en los aguaceros que se registran.

"La población en sentido general debe estar en sus casas, en los lugares seguros, que están destinados para esto, no deben transitar, no deben salir a las calles, no deben bañarse en los aguaceros, eviten tragedia", alertó el director del COE.

Recordó que el Gobierno dominicano decretó no laborable desde el mediodía del martes y este miércoles para que las personas se mantengan en sus casas y lugares seguros.

Méndez dijo que el COE informará cuando las personas podrán movilizarse luego del paso de la tormenta tropical.

Alertas

El director del COE reiteró, además, que las 32 provincias del país se mantienen en alerta ante los efectos de la tormenta tropical.

Dijo que, de las 32 provincias, 25 está en alerta roja y 7 en amarilla por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Las provincias en alerta roja son: Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Barahona, San Juan, Independencia, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, Azua, Pedernales, Bahoruco, Elías Piña, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, La Altagracia, La Vega, Monseñor Nouel, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y Sánchez Ramírez.

En alerta amarilla están: Valverde, Dajabón, Montecristi, Hermanas Mirabal, Espaillat, Santiago Rodríguez y Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/23/f4otludwwaapfng-364d188b.jpg Provincias en alerta. (COE)

Recomendaciones

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios (ríos), en las provincias bajo alerta.

Además se exhorta a la población y organismos de primera respuesta de las costas Caribeña y Atlántica darle un estricto seguimiento a la restricción contenida en el informe marino de la Onamet.

Entró por Barahona

El centro de la tormenta Franklin hizo impacto en territorio dominicano a las 7:45 de la mañana de hoy próximo a la comunidad Los Cocos de Enriquillo, provincia Barahona.

Indicó que Franklin se mueve hacia el norte a 17 kilómetros por hora y continuará transitando por otros lugares del territorio nacional.

Según el boletín de las 8:00 de la mañana de hoy del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se espera que el centro de Franklin emergerá sobre las aguas del suroeste del Atlántico más tarde hoy o esta noche.

"Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 185 km desde el centro. Recientemente se registró un viento sostenido de 60 kilómetros por hora reportado en San Miguel cerca de Santo Domingo", indicó.