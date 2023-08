Barahona y San Cristóbal con los mayores acumulados de lluvias la mañana del miércole, según Onamet

Barahona y San Cristóbal se encuentran entre las zonas con mayores acumulados de lluvias registrados por la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) en las últimas 24 horas correspondientes al periodo de las 8:00 de la mañana de este martes a las 8:00 de la mañana de hoy.

Un gráfico fue compartido por la directora de la Onamet, Gloria Ceballos, en un mensaje en que explicó que esos acumulados de lluvias registrados en el territorio nacional, medidos de 8:00 am del martes hasta 8:00 am del miércoles, no se refieren al total de precipitaciones que generará la tormenta tropical Franklin, ya que estas se evalúan cuando el evento ya no esté incidiendo.

En las pasadas 24 horas, los valores acumulados más significativos se han observado en Enriquillo-Barahona con 240.8 milímetros, Polo-Barahona con 190 milímetros, Los Cajuiles con 164.1 milímetros y San Cristóbal con 122.7 milímetros.

Indica la Onamet que en el Aeropuerto Las Américas se registró en ese periodo 109 milímetros, San Rafael del Yuma 98.6 milímetros, San José de Ocoa 95.5 milímetros, Santo Domingo Este 89.7 milímetros, Punta Cana 85.0 milímetros, Azua 72.9 milímetros.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/23/f4oxjaxxuaaldga-44ad03d6.jpg Acumulados de lluvias registrados en el territorio nacional, medidos de 8:00am del martes hasta 8:00 am del miércoles (24 horas). (ONAMET)

"Los modelos continúan indicando que en las siguientes 12 a 36 horas, los acumulados de lluvias esperados con relación a este sistema oscilarán entre 150 y 250 milímetros, pudiendo ser superiores en puntos aislados. Los modelos siguen indicando que el sistema mantiene aún la capacidad de generar valores acumulados de lluvias cerca o mayores a los 300 milímetros", explicó.

Tormenta Franklin

Los aguaceros producidos por la tormenta Franklin han generado inundaciones urbanas en distintas partes del país, entre ellas en San Cristóbal, donde varias personas han sido desplazadas de sus hogares.

Este miércoles, la urbanización García, ubicada en el sector Madre Vieja Norte de la provincia San Cristóbal, se encuentra completamente inundada debido a las lluvias provocadas por la tormenta tropical Franklin.

También el barrio Moscú de esa provincia presentó inundaciones momentáneas algunas de sus calles, las cuales fluyeron y fueron momentáneas.

