Defensa Civil reporta un fallecido en Hatillo por la tormenta Franklin

En San Cristóbal los ciudadanos no escuchan el llamado de las autoridades a quedarse en casa. ( EDDY VITTINI )

El encargado de operaciones de la Defensa Civil en San Cristóbal, José Ceballos, reportó una persona fallecida en el barrio el Zumbón en Hatillo.

De acuerdo con el reporte de la Defensa Civil, el cadáver de la persona, por el momento no identificada, fue rescatado y se espera por un médico legista para su levantamiento.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, hizo un llamado a la población a no salir a las calles y a mantenerse en sus respectivas casas y lugares mientras la tormenta tropical Franklin continúe afectando la República Dominicana.

Méndez recordó que el país está siendo impactado por un ciclón tropical, por lo que hizo un llamado a la prudencia y evitar cualquier tipo de tragedia, y pidió a los ciudadanos no transitar por las calles ni tampoco bañarse en los aguaceros que se registran.

"La población en sentido general debe estar en sus casas, en los lugares seguros que están destinados para esto, no deben transitar, no deben salir a las calles, no deben bañarse en los aguaceros, eviten tragedia", alertó el director del COE.

Recordó que el Gobierno dominicano decretó no laborable desde el mediodía del martes y este miércoles para que las personas se mantengan en sus casas y lugares seguros.