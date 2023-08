Turismo inicia trabajos de reconstrucción de obras viales en Bayahíbe

El ministro de Turismo, David Callado, informó que iniciaron los trabajos de reconstrucción de infraestructuras viales en el distrito municipal de Bayahíbe, a un costo de RD$52,946,746 y anunció otras inversiones por más de 200 millones.

Sostuvo que esta iniciativa incluye reparación de aceras, contenes y drenaje pluvial.

El ministro indicó que esa es una misión clara que se concretiza en Bayahíbe. "Nosotros creemos firmemente que la riqueza que produce el turismo en la República Dominicana no se puede quedar dentro de las paredes de los hoteles, tiene que venir en inversión para fortalecer las comodidades, porque solo de esta manera vamos a tener un turismo sostenible en el tiempo".

A su juicio, si hay desigualdad, si hay riqueza en los hoteles y pobreza en los entornos comunitarios de los destinos turísticos, el turismo no será sostenible en el país.

Comentó que ir a Bayahíbe e impactar la vía con una inversión de más de 50 millones de pesos, es invertir en la dignidad del ser humano. "No se puede tener en esta zona, que es el principal polo turístico de ocupación hotelera del país, el cual no baja la ocupación de un 85 %, lo que implica que aquí no hay temporada baja, a empleados a cualquier nivel, que para salir a trabajar tengan que ensuciarse sus zapatos si está lloviendo, sus uniformes y luego vayan a tratar con dignidad y con lujos los turistas que visitan el área", manifestó Collado.

Mediante una nota de prensa, detalló que tienen una visión integral de fortalecer e invertir en los destinos turísticos para que las infraestructuras sean mucho más fuertes.

Collado expresó que, Bayahíbe tiene diferentes temas de mecanismos de emprendimiento que se realizan en las diferentes islas, como Saona. "Desde esa zona salen más de un millón de turistas a visitar la isla Saona y no podemos permitir que los turistas vean las calles desbaratadas, polvos y si está lloviendo se ensucien".

En ese orden, Ana García-Sotoca Pascual, directora ejecutiva en Asociación de Hoteles La Romana Bayahíbe, expuso que la obra que se está comenzando este lunes es sumamente importante porque mejorará la calidad de vida de muchas personas y también, la competitividad del sector turismo.

"El hecho de que todos los niños puedan ir a la escuela en mejores condiciones va ser un cambio importante para ámbito educativo", citó.

"Las calles y carretera que se inician el día de hoy, hacía muchísimos años que estábamos esperando que se construyeran. Cómo puede ser en pleno 2023, en uno de los principales polos turísticos tengamos todavía calles de tierra", cuestionó.