Día Internacional de los Desaparecidos encuentra a familias dominicanas desesperadas

El Día Internacional de los Desaparecidos encuentra a dominicanos que tienen parientes en esta situación desesperados, llenos de angustia y sin respuesta de las autoridades a la ausencia de sus seres querido.

Es un problema latente en la sociedad con poco apoyo estatal y estereotipos. Desde el año pasado (2022), luego de desapariciones mediáticas de los jóvenes Alexander Sang Díaz y Jesús Cuevas, éste último posteriormente asesinado, se han visto a familias unirse por esta causa y realizar marchas con poco presupuesto.

La desaparición involuntaria o forzada de un familiar deteriora la salud mental de sus parientes, opinó el psiquiatra José Miguel Gómez, expresidente del Colegio Dominicano de Psiquiatría.

Las personas necesitan ver un cadáver para darle un cierre a la ausencia de sus seres queridos, los familiares de desaparecidos carecen de eso. Por la larga espera padecen de afecciones mentales que deben tratarse con psicofármacos y psicoterapias, tales como el trastorno del ánimo, insomnio, depresión, indicó Gómez.

La búsqueda voluntaria de una persona desaparecida implica un valor económico incalculable, la suma es mayor a mayor tiempo sin respuesta. Los gastos van desde la impresión a color de los afiches, recorridos en las calles, visitas a los medios de comunicación, destacamentos, fiscalías, centros médicos, morgues, data de internet, saldo suficiente para hacer llamadas, etc.

En el tiempo que tiene Diario Libre reseñando estos casos, ha visto familiares que han desistido de los recorridos en las calles luego de tres meses y hasta años sin saber de su familiar por falta de un pasaje. Apelan a la difusión en las redes sociales o a alguna llamada de las autoridades. Y es que son más los viajes sin respuesta.

Frayla Méndez no desiste de la búsqueda de su hijo Luis Ángel González, de siete años, quien hace un año y medio fue secuestrado presuntamente por su expadrastro Anderson González en Vicente Noble, Barahona. Los presuntos responsables del rapto están en prisión a espera que se les conozca juicio de fondo desde abril.

"A mí no me interesa que haya gente presa por el secuestro de mi hijo, a mí lo que me interesa es que mi Luis Ángel aparezca", dijo entre lágrimas.

Julianny Soto sufre la desaparición de su padre, Julio Soto, desde diciembre de 2013 y no pierde la esperanza de que aparezca algún día.

"La desesperación nos lleva a querer que aparezca vivo o muerto, a querer tener algo para calmar la incertidumbre, pero no hemos perdido la esperanza de encontrarlo vivo, que es un sentimiento que compartimos todas las personas que tenemos familias desaparecidas", expresó.

Yocasta Díaz, una figura emblemática en la lucha desde la desaparición de su hijo Alexander Sang Díaz, citó la falta de recursos y de políticas para importantizar la búsqueda de los desparecidos.

La falta de cámaras de vigilancia entorpece las búsquedas, también hay lugares con cámaras, incluso del 911, que no funcionan, los trámites legales para intervenir un teléfono y solicitar el levantamiento de videos vigilancia de establecimientos privados, también son otros escollos. El factor tiempo juega en contra de los desaparecidos.

"No puede ser que haya que esperar 48 horas para reportar un desaparecido, cuando las primeras horas son claves en la búsqueda de una persona desaparecida. Necesitamos que el Gobierno entienda que la mayoría de las personas desaparecidas no tienen la intención de desaparecerse y dejar dolor a su familia", deploró Reynaldo Alfonseca, cuyo hijo que también lleva su nombre, tiene más de tres años desaparecido.

Luz al final del túnel

"Como una luz al final del túnel" fue visto por los dolientes consultados que el presidente Luis Abinader hablara por primera vez del tema de los desaparecidos en República Dominicana y autorizara analizar las propuestas para la implementación de un proyecto similar a la conocida internacionalmente Alerta Amber.

Yocasta Díaz dijo que concibe este anuncio como el fruto de las denuncias públicas, vigilias y marchas en demanda de respuestas, políticas y recursos para una búsqueda eficaz de los desaparecidos.

"En nombre de todos los familiares de las personas desaparecidas nos sentimos muy bien con oír la decisión expresada por nuestro presidente Sr. Luis Abinader de apoyar la implementación del Sistema de Alerta Amber. Estamos a la espera y muy atentos de los próximos pasos que se darán en ese sentido", expresó Díaz.

Soto dijo "se está logrando visibilizar esta situación que no es de unos pocos".

Proyecto en comisión de la Cámara de Diputados

Sobre la Alerta Amber hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, depositado por el congresista Orlando Jorge Villegas. El legislador acotó que la iniciativa se encuentra actualmente en la Comisión de Interior y Policía.

Villegas resaltó que "el presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco, destacó que entre las iniciativas a ser priorizadas en esta próxima legislatura está dicho proyecto de ley, por lo que esperamos que pueda correr suerte en el pleno como lo anunció Pacheco".

El pasado 21 de agosto, el presidente anunció que una comisión estará viajando hacia los Estados Unidos para conocer cómo funciona este sistema. Además, mencionó que de implementarse en el país adoptaría un nombre diferente.

"Desde un inicio hemos sostenido que le hemos dejado el nombre de Alerta Amber para continuar con la uniformidad de otros países de la región que así le han colocado por el reconocimiento internacional que ya tiene dicha nomenclatura. En nuestro proyecto de ley, las alertas se dividen por grupos poblacionales. De todos modos, apoyamos lo que considere el presidente Abinader y el equipo que estudiará el mecanismo de búsqueda sobre el nombre que deba llevar", indicó Jorge Villegas.

El legislador indicó que, como interesado en el sistema, coordinó una reunión con el ministro de la Presidencia, Joel Santos, para integrarse en los esfuerzos del Poder Ejecutivo para coordinar el sistema de búsqueda de desaparecidos en el país.

Desaparecidos que no aparecen

Ninguna de las personas de la serie Desaparecidos en RD que trabajó Diario Libre en el 2022 ha aparecido. Entre ellos hay niños, personas con enfermedades mentales como depresión, alzhéimer y esquizofrenia; también adolescentes, taxistas y prestamistas. Sus familiares se comunican constantemente quejándose de la falta de respuesta de las autoridades en una búsqueda sin fecha para terminar.

La labor de los medios de comunicación ha sido clave en la búsqueda de desaparecidos. Diario Libre también ha reseñado casos de personas que afortunadamente han aparecido luego de la publicación en el medio.

Las causas de las desapariciones más comunes, de acuerdo a las informaciones remitidas por familiares, son uniones tempranas, desorientación, atracos, enfermedades mentales y accidentes.

Día Internacional de los Desaparecidos Cada 30 de agosto desde el año 2011 se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos, cuyo propósito es permitirle a la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU hacer una observación general del número de desapariciones forzadas que se han producido en el mundo durante ese año y compararlas con los datos de años anteriores, para saber si el problema se ha agravado, ha mejorado, o sigue igual. La ONU denomina esta efeméride como el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas.