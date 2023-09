Cabañas de la autopista 30 de Mayo aumentan precios

La Asociación de Cabañas y Moteles de la Autopista 30 de Mayo en Santo Domingo anunció el aumento de RD$200 en sus precios en todas las categorías de hospedaje rutinario "para poder seguir ofreciendo un servicio de calidad".

El motivo del incremento, se debe a los altos costos de operaciones e insumos, explican en un comunicado a sus clientes.

Las cabañas de paso miembros de la asociación son: Costa Azul, VP, Míster, Love, Yes, Si o No, La Uni, Chevere, WiFi y Ok.

Diario Libre visitó estos establecimientos ubicados, específicamente a la altura del kilómetro 12 de Haina, y la reacción de los propietarios fue nula.

Sin embargo, empleados que cobran en ventanillas a los usuarios detallaron los incremento que experimentarán en lo adelante.

En una de las visitadas, los precios pasarán de RD$880 a RD$1,080 en las sencillas.

En este mismo negocio, las cabañas ejecutivas aumentan de RD$1,150 a RD$1,350.

En otro de los establecimientos informaron que las sencillas pasan de RD$850, su precio será ahora RD$1,050. Y las ejecutivas, de RD$950 a RD$1,150.

"La gente se está quejando", dijo un servidor que cobra en ventanilla.

El colaborador fue regañado por una mujer con rasgos asiáticos, luego de que conversara con el equipo de Diario Libre.