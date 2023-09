Ministro ruso lamenta que Armenia efectúe ejercicios militares con Estados Unidos

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, lamentó hoy que Armenia, un socio cercano de Moscú pero con el que han surgido tensiones en las últimas semanas, efectúe en su territorio ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos entre los días 11 y 20 de septiembre.



"No vemos nada bueno en el hecho de que un país agresivo de la OTAN esté intentando penetrar en el Cáucaso Sur. No creo que esto sea bueno para nadie, incluida la propia Armenia", señaló en una rueda de prensa al término de la cumbre del G20.



Ereván ha dicho que los ejercicios armenio-estadounidenses "Eagle Partner 2023" son para mejorar la interacción de las unidades que participan en misiones internacionales de paz.



El jefe de la diplomacia rusa recalcó que "no importa dónde aparezcan los estadounidenses (...), esto nunca conduce a nada bueno en ninguna parte".



"Lamentamos las acciones de los dirigentes armenios", sentenció Lavrov.

Además, sostuvo que el hecho de que Ereván efectúe maniobras con EEUU "parece más extraño todavía cuando Armenia se niega desde hace dos años a participar en los ejercicios de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC)", la alianza militar postsoviética liderada por Rusia.



"Realmente espero que todas las obligaciones aliadas que existen entre nosotros y las cuales valoramos sigan surtiendo efecto y prevalezcan en la política exterior de Armenia", señaló Lavrov.



Sobre los llamamientos de algunos políticos en Armenia para que el país caucásico se retire de la OTSC, pues consideran que la alianza no le ha ayudado en su conflicto con Azerbaiyán, el ministro dijo que "hay muchos políticos allí que se permiten hacer declaraciones bastante arrogantes hacia Rusia".



Lavrov recordó que en la cumbre de la OTSC celebrada en Ereván en 2021 se acordó el mandato para enviar una misión de la alianza militar a la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, pero posteriormente Ereván decidió "posponer" este tema.



También dijo que no era verdad que Moscú "entregó" a Bakú el territorio de Nagorno Karabaj, por cuyo control hubo en 2020 una nueva guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Desde el acuerdo del alto fuego tropas rusas están desplegadas en el enclave, que pertenece a Azerbaiyán pero está poblado por armenios étnicos.



"Es difícil imaginar una declaración más incorrecta y deshonesta", se quejó Lavrov.