Pacheco dice Consejo de Seguridad de la ONU está obligado a tomar medidas en crisis RD-Haití

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó este lunes que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está obligado a tomar medidas sobre la crisis que actualmente impera entre República Dominicana y Haití por el desvío del río Masacre.

Pacheco dijo que aparte de los discursos y reuniones, la ONU debe implementar algunas medidas para resolver el conflicto porque las diferencias entre ambos países "no son insalvables".

Consideró que las medidas que debe tomar la comunidad internacional con respecto al tema deben incluir el desvío del Masacre que, como dijo, se hizo sin consultas a las autoridades dominicanas.

"En Haití no hay Gobierno y por lo tanto debe intervenir la comunidad internacional porque dos naciones no podemos tener diferencias que no sean salvables", apuntó.

Te puede interesar Abinader mantendrá la frontera cerrada hasta que paralicen trabajos del canal

Caso y medidas difíciles

Aunque admitió que las decisiones tomadas por el presidente Luis Abinader en contra de Haití son "medidas difíciles", el presidente de la Cámara de Diputados dijo que las estrategias se implementan para proteger la soberanía nacional.

En ese sentido, sostuvo que el mandatario "ha estado actuando en consecuencia" de las acciones que ya encabeza Haití en una construcción que pretende desviar parte de las aguas del río hacia territorio haitiano.

Respaldo del Congreso

Asimismo, se refirió a una resolución que aprobó la Cámara de Diputados donde respalda todas las acciones del Gobierno en torno al vecino país y expuso que, aunque los opositores rechazan parte de las medidas, todos votaron a favor del proyecto aprobado.

Pacheco manifestó que la resolución de los diputados se aprobó porque las acciones de Haití constituyen "una vulneración" a los tratados que delimitan el accionar de ambos países en relación a las aguas compartidas o fronterizas.

Medidas

La pasada semana el presidente Abinader ordenó el cierre de la frontera, la paralización de los procesos de visado y la militarización total de toda la franja fronteriza hasta que Haití detenga la construcción financiada por empresarios de ese país.