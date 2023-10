ONU autoriza despliegue de fuerza multinacional en Haití

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) dio ayer luz verde a una intervención armada en Haití, allanando así el camino para que el millar de policías de Kenia, como parte de una fuerza multinacional, restauren la paz en el vecino país, víctima de bandas armadas que controlan gran parte del territorio y han instaurado un régimen de terror y violencia.

Luego de intensas negociaciones y cambios sucesivos en el texto preparado por Ecuador y los Estados Unidos, la decisión se zanjó con trece votos a favor y dos abstenciones previsibles, de la Federación de Rusia y China, miembros permanentes del máximo organismo de la ONU junto a Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Un veto de cualquiera de estos cinco países hubiese bastado para descarrilar los esfuerzos para devolver el orden a la primera república negra del mundo.

Tal como expresara ayer la representante especial del secretario general de la ONU para Haití, María Isabel Salvador, la decisión sigue a un largo llamamiento del gobierno haitiano, transmitido por António Guterres, "basado en la observación de que el país no saldrá de la actual situación de seguridad sin un fuerte apoyo internacional a la Policía Nacional de Haití".

Kenia, país africano que se ha comprometido a encabezar la fuerza multinacional y que cuenta ya con el respaldo económico de los Estados Unidos, ha informado que la misión armada estaría en Haití a más tardar al inicio del próximo año.

El ministro de Relaciones Exteriores keniano, Alfred Mutua, ha dejado claro que el propósito último es acabar con las bandas armadas y se ha mostrado optimista de que la lucha en los barrios contra los bandoleros será exitosa porque estos no cuentan con el apoyo de la población.

Ayer en La Semanal con la Prensa, en el Palacio Nacional, el canciller dominicano Roberto Álvarez, dijo que tenían la información de que Kenia está dispuesto a enviar los primeros efectivos para inicios de noviembre. Explicó que el presidente de Kenia tiene la facultad de enviar efectivos sin necesidad de aprobación del Parlamento por 60 días".

A seguida detalló que en el Parlamento, el presidente William Ruto tiene mayoría, lo que haría fácil extender el periódico a más de los 60 días.

Abstenciones

China explicó que no votó en contra porque reconoce que la situación de Haití es gravísima y requiere asistencia inmediata, no obstante, mostró preocupación por el contenido de la resolución, bajo el entendido de que es respetuosa de la soberanía y los asuntos internos de cada país, aspectos que considera no quedaron claros en el documento.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/02/representante-de-china-en-el-consejo-de-seguridad.jpeg

"Ojalá que los países al frente de este apoyo en materia de seguridad, efectúen consultas detalladas con Haití sobre los diferentes arreglos específicos para el despliegue de la fuerza de seguridad esto en miras de alcanzar un acuerdo y que estos arreglos cuenten con el apoyo de la población haitiana, también los informes deben presentarse de forma oportuna ante el Consejo, al respecto también debería cumplir con el derecho internacional y las normas que rigen las relaciones internacionales para evitar infracciones contra la soberanía o los asuntos internos de los países", indicó el canciller Zhang Jun.

China dijo que apuesta a que los países adopten medidas concretas para frenar la inseguridad en Haití más allá del despliegue militar como frenar el suministro de armas a los miembros de las pandillas.

¿Cuál es su alcance?

Opinión similar tuvo la Federación Rusa que catalogó como "extremo" el envío de la misión, aunque valoró como positivo que a través de la resolución se adopten las medidas necesarias para acabar con el contrabando de armas.

"No tenemos objeción, en principio, a la misión como tal, al mismo tiempo debe entenderse que, enviar las fuerzas armadas a otro país, incluso ante la petición de ese país, es una medida extrema que se tiene que analizar detalladamente", subrayó el embajador ruso Vasili Nebenzia.

Rusia criticó que, durante la planeación del proyecto de resolución, solicitó información detallada sobre el uso de la fuerza y "no nos respondieron".

Garantizan derechos

No obstante, Estados Unidos aseguró que con esa fuerza multinacional no se cometerán los errores del pasado, señalando a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) que estuvo en Haití durante 10 años.

"Hoy el Consejo de Seguridad logró un avance histórico al autorizar la misión de apoyo internacional a Haití, hemos avanzado para crear una nueva forma para preservar la paz y seguridad a nivel local, explicó Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.

"La resolución reconoce la necesidad de aprender de las misiones anteriores y solicita salvaguardas para proteger los derechos humanos y velar por la rendición de cuentas" Anthony Blinken Secretario de Estado de EE.UU. “

Haití agradece; República Dominicana aplaude Invitado a la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el ministro de Exteriores de Haití, Jean Victor Généus, agradeció la aprobación de la fuerza multinacional para Haití. El ministro dijo que la resolución "es un rayo de esperanza para un pueblo que lleva sufriendo demasiado tiempo", en alusión a la crisis de seguridad que vive esta nación dominada por las bandas criminales. Généus agradecido a Kenia por haberse propuesto como país que liderará esta misión y pidió a los Estados miembros y las organizaciones regionales que "contribuyan con personal, equipos, recursos financieros y logísticos según las necesidades de la misión". Dominicana aplaude La República Dominicana ha sido abanderada de la asistencia internacional para Haití, es por esto que tras enterarse de la decisión del Consejo de Seguridad, el presidente Luis Abinader reaccionó con regocijo. "Aplaudimos la aprobación... Significativo avance para la pacificación de Haití; abogamos por proceso definitivo de desarrollo institucional y económico por los haitianos", dijo en la red social X y en La Semanal con la Prensa.

Países que enviarían agentes y financiamiento de la fuerza multinacional

Kenia estaría a cargo de la misión, inicialmente con el envío de 1,000 agentes de policía. Además, Jamaica, las Bahamas y Antigua y Barbuda también se han comprometido a enviar personal.

Estados Unidos prometió proporcionar logística y 100 millones de dólares para apoyar a la fuerza liderada por Kenia.