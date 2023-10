Joven de Villa Mella lleva seis meses desaparecido; familiares claman ayuda para dar con su paradero

La madre de un joven que lleva seis meses desaparecido pidió la ayuda de las autoridades para poder encontrarlo o "por lo menos conocer su paradero. Es que no sé por dónde buscar".

Jenny Quezada Mesa, madre de Yenyson Manuel Caraballo, de 25 años, explicó a Diario Libre que su hijo salió de su casa, ubicada en Villa Satélite, de Villa Mella, Santo Domingo Norte, el 19 de abril de este año, a las 4:00 de la tarde, para comprar un celular y desde entonces no ha tenido información de él.

El día que salió de la casa de su madre, Yenyson Manuel llevaba puesto un abrigo negro y unos jeans del mismo color.

Quezada Mesa sospecha que a su hijo pudieron haberle hecho algún daño debido a que supuestamente, meses antes había sostenido una riña con un muchacho solo identificado como Nefry, quien reside en Bávaro, provincia la Altagracia, donde estaba trabajando como diseñador gráfico.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/26/whatsapp-image-2023-10-26-at-9.59.55-am--1.jpeg

"Yo puse la denuncia de que mi hijo está desaparecido y fui a la fiscalía, allá no me dijeron nada. Solo me llaman de la Policía para preguntarme si ya apareció, pero yo no he visto que no han hecho nada", se quejó la desesperada madre.

Si tiene alguna información que pueda ayudar a encontrar a Yenyson Manuel puede comunicarse al +1 (829) 806-8623.