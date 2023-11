José Manuel García-Margallo: “Creo que cada vez es más importante la aproximación de América Latina y Europa”

Es difícil resumir en este espacio su dilatada carrera política y de servicio público. Digamos que como legislador constituyente, exministro de Asuntos Exteriores y actual euro diputado, interesa escuchar su visión de la actualidad política en España. Visitó Santo Domingo con motivo de la VI Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (EuroLat).

-¿Cuál es la situación en España tras las elecciones de julio?

Hubo una sorpresa importante. Después de las elecciones autonómicas y locales, el Partido Popular logra formar parte de 14 gobiernos autonómicos (de 17) y el PSOE se queda con 3: con una mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, en Navarra con el apoyo de partidos de todo pelaje, y en Asturias. Pero en las elecciones generales se produce un cambio. El Partido Popular pasa de 89 escaños a 137 (de 150), un resultado importante. Pero las cuentas finales no salen y todo indica que habrá una investidura de Pedro Sánchez.

-¿Le dan los votos?

Ya ha cerrado con Sumar y creo que tiene amarrados casi el resto de los grupos parlamentarios. Porque aquí hay una especie de transacción: se da un apoyo en Madrid, pero por ese apoyo, Sánchez deja gobernar en otra región con las concesiones que desee el partido que negocia. Otra cosa es la gobernanza del país, con un gobierno que tiene un pacto firmado con unos 20 partidos, 6 de ámbito regional y 14 nacionales. Con posturas divergentes en materias económicas y sociales, pero también con maniobras como subir el salario mínimo y reducir la jornada laboral. ¡En un país con la productividad más baja de la UE es una situación complicada!

-La política exterior es otro tema...

Si vamos a la política exterior tenemos un partido con dos almas que no coinciden en nada. Si hablamos de Ucrania, Sánchez varía. Primero decía que no se debe apoyar y luego que sí. Cuando se habla de ampliación de la OTAN, el PSOE está de acuerdo en admitir a Finlandia y a Suecia pero sus aliados de la parte izquierdista no lo están. Cuando se declara la marroquinidad del Sahara, pues dice lo contrario. Al final resulta que no hay política exterior y España ha perdido relevancia. Para tener relevancia en política exterior debes tener una fiabilidad para ser reconocido y reconocible por adversarios y amigos, cosa que no es posible ahora.

-Si Sánchez logra constituir un gobierno, ¿cuáles serían para el país las consecuencias de la amnistía a los golpistas catalanes que ya parece haber acordado?

Creo que el problema de fondo no es la amnistía. Aquí hay una concepción del mundo que no es cambiar la Constitución sino el significado constituyente. Lo que une este grupo heterogéneo que lleva acompañando a Sánchez desde hace tiempo, es una idea distinta de país a la idea constitucional. La España constitucional admite una descentralización pero con soberanía única.

"Lo que necesitan para hacer ese cambio radical sin mover la Constitución es prostituir el proceso legislativo que ya en España es decreto, no ley" José Manuel García Margallo Diputado al Parlamento Europeo “

Este grupo heterogéneo habla de una España plurinacional. Esa España se organiza en una forma de estado confederal y eso no cabe en la Constitución. Tampoco la pueden cambiar porque sería violación al artículo 2 que indica que España se constituye cómo única e indivisible. Lo que creo que harán es desnaturalizar lo que es la democracia liberal. Lo que necesitan para hacer ese cambio radical sin mover la Constitución es prostituir el proceso legislativo que ya en España es decreto, no ley.

-¿Pedro Sánchez gobierna por decreto?

Cuando tienen un problema con proyectos de ley, mandan posiciones de los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno para eludir los controles previstos para los proyectos de ley. Y lo más importante es la ocupación de las instituciones, empezando por el Tribunal Constitucional. Solamente si controlan las instituciones, los cambios que harán, (que será por estatuto y autonomía en Cataluña y País Vasco), pueden pasar el control. Si no... no es posible.

-¿Qué es lo que quieren hacer, a su juicio?

Ya no se trata de sacar a Euskadi y a Cataluña de España y no solo porque la Constitución no lo permite, sino porque no les conviene. Necesitan estar en la cobertura de la UE. Eso quiere decir que lo que van a hacer no es sacar a Euskadi y Cataluña de España sino al revés. Es un nacimiento de la nación jurídica vasca y catalana. La legitimación de las instituciones vasca y catalana viene de unos “derechos originarios”. Sería que las leyes de los parlamentos autonómicos no dejen ningún resquicio para la legislación estatal.

-Es decir, que no haya un Tribunal Constitucional que lo detenga.

Eso es, que la justicia de Cataluña y Euskadi termine en un tribunal constitucional propio, salvo el refugio para unificación de doctrina. Un consejo de poder judicial propio para nombrar jueces: es mucho más cómodo que te juzgue alguien a quien nombraste. Y luego una agencia tributaria propia y una limitación de deber y solidaridad para corregir desequilibrios territoriales.

La rana

Narra el ex ministro García Margallo el cuento de la rana como un ejemplo gráfico de cómo ha llegado la situación política española a este extremo: “Cuando metes una rana en agua hirviendo, salta. Si la pones en agua fría y luego la vas calentando poco a poco... la rana se cuece.”

"Ya no se trata de sacar a Cataluña y a Euskadi de España, sino sacar a España de Cataluña y Euskadi" José Manuel García Margallo Diputado al Parlamento Europeo “

-El Partido Popular, su partido, tuvo mayorías absolutas. Pudo haber hecho cosas que no se hicieron.

Con Aznar no hubo ese problema, el problema empieza en 2012. Ese año, como consecuencia de la crisis financiera, todos los gobiernos se ven obligados a realizar recortes. Lo sencillo es decir que se están haciendo los recortes porque “España nos roba”, como decían los separatistas catalanes. Pero lo que pasa es que en 2017 se convoca una consulta popular que estaba en contra de la Constitución. Creo que probablemente pudimos estar más enérgicos en el tema, pero al final se aplicó el artículo 155. Lo que pasa es que parecía que las aguas habían vuelto a su cauce, pero por la necesidad de Sánchez vuelve a resurgir el tema y nos encontramos con que en el momento en que el independentismo tiene un resultado peor... sale Sánchez a pedir ayuda.

-La primera alianza bizarra la hizo en Navarra para poder desbancar a UPN, que había ganado las elecciones. Eligió a Bildu frente a los partidos constitucionalistas.

La secuencia de Sánchez como personaje... hay que releerla. Él se queda con la secretaría general a cambio de prometer una candidata a la presidencia (Susana Díaz). Al momento de las elecciones... él se presenta cómo candidato y pierde. Cuando llega el momento de decidir si ir a otras elecciones o la investidura de Rajoy, el que enarbola la bandera y dice “no” es él. Comienza a acaudillar la parte más radical del partido. Cuando vuelve a la secretaría general elimina a todo el mundo, crea un grupo parlamentario propio. El Partido Socialista Obrero Español ya ha llegado al punto de tener que resolver el problema que ha tenido el partido socialista siempre: su mismo socialismo. Ahora el socialismo es lo que diga Sánchez. Antes decía que no habría indulto y que había rebelión en lo que hicieron los golpistas catalanes en 2017, pero se desdice... ¡y todo el mundo asume esto como lo más normal del mundo!

-¿Y los poderes económicos?

Son como las ranas del cuento. El PNV tendrá algunas dificultades para explicar a los empresarios del País Vasco que España tiene mayor paro y que tiene la productividad más baja de Europa, más el desequilibrio de cuentas públicas y que en ese contexto el gobierno ha aceptado subir el salario mínimo y bajar la jornada laboral. Y vuelve a decir que prima el convenio del sector sobre el convenio de empresa. Sánchez ha aceptado cosas absurdas como topar los alquileres para bajar los precios. Al final hay menos oferta y suben los precios.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/05/20231030---jose-manuel-garcia-eddy-vittini0140.jpg “AL y Europa venimos de la filosofía griega con la libertad y democracia, el derecho como norma, por Roma, la solidaridad del pensamiento judeocristiano. Todo eso está en nuestro ADN” (EDDY VITTINI)

América Latina y Europa

-Despertó expectativas la presidencia de España de la Unión Europea, que habría una reconsideración de la política europea con América Latina. Pero todo se ha quedado en el aire.

Es que no son las prioridades de este gobierno y el problema es que esta región ha estado ausente de la agenda europea. Se había retomado algo con CELAC pero si España no tira... no hay nada que hacer. Hay una regla no escrita en la UE y es que cuando se habla de un área geográfica determinada, el país que tenga más cercanía y/o conocimiento es el primero que habla. Si hablamos de Ucrania sería Polonia. Si era Dominicana, era España la que hablaba. Pero si el país no habla, no se queda en nada.

-Es una pena porque era una gran oportunidad...

Y yo creo que cada vez es más importante la reconsideración de la aproximación de América Latina y Europa, porque creo que vamos a un orden internacional distinto al que vivimos. Vamos a un orden tripolar: el mundo occidental, que es Europa, América Latina y del Norte, el mundo de China o Rusia y lo que se llama el Gran Sur. Hay que reconsiderar la globalización, porque si algo nos han enseñado la pandemia y las guerras, es que se pueden deslocalizar muchas cosas pero no todas.

Esa deslocalización hay que afrontarla por países que vivimos con los mismos valores e intereses. Yo no estoy en proteccionismo, pero creo que América Latina y Europa tienen similitudes. Venimos de la filosofía griega con la libertad y democracia, el derecho como norma por Roma, la solidaridad del pensamiento judeocristiano. Todo eso está en nuestro ADN, pero no está en otros lados. Tendremos que cooperar entre los afines y eso nos daba a América Latina un valor importante. Creo que Estados Unidos está teniendo poca consideración con lo que pasa en esta región.

-Nos lamentamos porque aquí no tenemos ni embajador.

América estaba en un proceso de desenganche de todas las áreas donde no estuviesen ligados los intereses americanos. En África no ha entrado. En Oriente Medio Biden tenía una política de salirse: desbloqueo de Qatar, los tratados entre Arabia Saudita e Israel, el entendimiento con Irán para el desbloqueo de las remesas y demás. Todo eso (el ataque de Hamás a Israel) lo ha hecho estallar. Creo que el entendimiento entre nosotros es capital, así lo hemos entendido siempre.

-Da pena que esta presidencia de España en la UE haya desperdiciado una oportunidad de un acercamiento.

Sí, pero la política exterior en la UE sigue siendo gubernamental, por lo que el papel de Josep Borrel no es todo lo importante que puede ser.

-¿No existe interés ?

No, no tienen.

-Con los problemas de migración de África, la tensión en Europa también ha subido bastante.

El asilo va a tener un impacto muy importante. Ahora en el mundo hay más de 40 conflictos, la mayoría internos. Vamos a tener un problema en Oriente Medio como se ha tenido en Ucrania. Tenemos un gran problema en África porque va a aumentar la población y la renta. Cuando se mueven estos indicadores, la emigración se dispara.

-Hay una inmigración interna en África...

Sí, claro. Pero cuando sube la renta, suben las expectativas y ya no quieren emigrar a otro país africano sino a Europa.

-¿No hay posibilidad de que España encabece una renovación de sus políticas?

Lo que debe hacer España es renovar su política interna. En la historia de España hemos celebrado éxitos cuando ha habido entendimiento entre dos grandes partidos. Cuando no nos hemos entendido en lo esencial y lo que se ha producido es la fragmentación, polarización y desentendimiento, hemos ido a la ingobernabilidad. Es una historia que vivimos desde la Primera y Segunda República. En 11 meses tuvimos 4 presidentes. La Segunda República actúa en 5 años y es un régimen diferente, pero termina en una guerra civil o dictadura. No creo que sea caso de éxito.

- En la Segunda República hubo gobiernos de derechas también, pero parece que ese relato se ha perdido.

Porque ellos, la izquierda, no los reconocieron nunca. Cuando gana Gil Robles en 1933 y en el 34 quiere meter 3 ministros, sucede la sublevación de Asturias y la rebelión de Cataluña. Esta misma operación es la de Sánchez y la memoria democrática. Ellos se llamaban “los amigos de la República” y “ustedes los amigos de Franco”.

- El 7% , que son los votantes independentistas y nacionalistas... ¿se va a imponer al 93%?

Es el sistema electoral y así se rige. Si tú no estás dispuesto a todo y no tienes un límite o línea roja que puedes flanquear... pues depende de ti. Hay rebeliones que no dejan evidencias. Sánchez decía “Restablecer el delito de convocatoria de referendos ilegales”; “Jamás perdonaría a un político que haya incurrido en malversación”; “Jamás habrá amnistía”. Todo eso cambia y uno se dice, “si no tienes escrúpulos...” Imagínate... la rana.