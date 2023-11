Presidente Abinader no quiere a políticos en el Tribunal Constitucional

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que sigue con la postura de que personas "alejadas de la actividad política" integren el Tribunal Constitucional (TC), corte a la que se le sustituirán cinco de sus miembros por haber cumplido su periódo.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), del cual el mandatario es presidente, escogerá esos cinco magistrados de la alta corte.

"Yo continuó con lo que he pensado, que sean personas alejadas de la actividad política. Y que tengan una preparación en la parte constitucional", respondió el mandatario ante la pregunta de un periodista en "La Semanal con la Prensa" en el Palacio Nacional, el cual manifestó que hay sectores de la vida nacional que consideran que es un organismo con características especiales y que no caería mal que lo integren personas que estén vinculadas a los partidos políticos.

El periodita que hizo la sugerencia puso de ejemplo al actual presidente del TC, Milton Ray Guevara, quien en algún momento fue vinculado al Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Con relación a ese pedido, el mandatario dijo que es cierto que el Tribunal Constitucional es el más político de las cortes, pero mantiene su posición de que sea integrado por personas que estén fuera de la vida partidaria.

"Fíjate que, en el listado, que yo no lo he visto todo. Las personas que se han inscrito, si vemos lo que se inscribieron anteriormente, había algunos miembros de partidos políticos. Ahora mismo, no." Luis Abinader Presidente de la República “

Reconoció la labor del magistrado Ray Guevara durante los 12 años que estuvo al frente del TC.

"Tengo que reconocer la labor de los 12 años, del doctor Milton Ray Guevara, fue una excelente labor. Es un gran reto sustituirlo en estos momentos", señaló.

Dijo que el Consejo Nacional de la Magistratura realizará el mejor trabajo para seleccionar a la persona para que pueda seguir el trabajo de Guevara.

Cinco miembros del Tribunal Constitucional

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogerá cinco jueces del Tribunal Constitucional (TC), incluido a su presidente Milton Ray Guevara, los cuales terminan sus funciones en la alta corte, luego de haber agotado el período de doce años para el que fueron escogidos.

Rafael Díaz Filpo, Lino Vásquez Samuel, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Justo Pedro Castellanos Khoury completan la matrícula de los magistrados que serán sustituidos por CNM.

Los jueces fueron designados por el organismo en fecha 21 de diciembre de 2011.

Se inscriben 117 para ser jueces del Tribunal Constitucional

Un total de 117 aspirantes se inscribieron para formar parte del Tribunal Constitucional.

Juramentación

Los jueces elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura serán juramentados el 15 de diciembre.