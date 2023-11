"No la metan ahí de una vez, por favor": el llanto desconsolado de un hombre mientras sepultaban a su esposa e hijastra

Bajo un cielo gris y una pertinaz llovizna que se confundía con las lágrimas de sus parientes, amigos y allegados, fueron sepultados este jueves en el Cementerio Cristo Salvador de San Isidro, los restos de Yisneidy Yaquil Vázquez, de 29 años, y su hija Jade Contreras Vázquez, de 13 años, quienes murieron ahogadas tras la crecida del río Fula, en el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Mientras el carro fúnebre hacía su ruta hacia la última morada de las víctimas, las canciones: "No me llores", de Tito Rojas; "Yo te extrañaré", de Tercer Cielo" y " Cómo olvidarme de ti", del artista Ricardo Sosa, sonaban al ritmo del paso lento de sus seres queridos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/09/whatsapp-image-2023-11-09-at-1.43.08-pm--1.jpeg Familiares y amigos despiden madre e hija ahogadas en crecida río Fula. (JOLIVIER) https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/09/whatsapp-image-2023-11-09-at-1.43.10-pm.jpeg Desplazamiento dentro del cementerio Cristo Salvador. https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/09/whatsapp-image-2023-11-09-at-1.43.12-pm.jpeg Momento de la sepultura de madre e hija ahogadas.

Casi sin voz por el llanto que le impedía articular palabras, Andy, esposo y padrastro de las víctimas, al pie de los ataúdes blancos gritaba el amor que siente por ambas.

"Mira cómo llevan a mi mujer ahí, loco. Esa es Yine, no la metan ahí de una vez por favor, mira el último regalo que te hago (un ramo de margaritas). Tú sabes que siempre tenía un detalle para ti y para tu hija, mi loca, mi loca, yo te amo. Yine, yo te amo", le decía al cuerpo inerte de Vázquez mientras esperaba la sepultura.

Mientras se aferraba al féretro, Andy manifestó lo orgulloso que se sentía de su pareja y que por esa razón les hablaba siempre a sus amigos de ella. "A esa la metí en mi vida para siempre".

"¿Dónde está mi niña? Jade mira, tú sabes que Andy te amaba mucho. Jade te amo a ti también, una niña tan inteligente como esa, que siempre la premiaban en la escuela y antes de llegar me llamaba y me decía: Andy me gané eso", relató frente a cuerpo de la niña de 13 años, que como según dijo, nunca le faltó al respeto.

Sin poder creer que estaba despidiendo para siempre a su pareja, Andy la llamaba y le reclamaba porqué dejó a su loco sabiendo que él las amaba.