Alcalde de Sosúa defiende la prostitución durante entrevista con periodista español

El alcalde del municipio de Sosúa, en la provincia Puerto Plata, defendió la prostitución, de la que dijo "es parte de la cultura del mundo", en una entrevista con un periodista español.

Wilfredo Solivances, conocido como Willy el Chamo, ofreció una entrevista a Jalis de la Serna como parte de un trabajo periodístico que hizo sobre este problema social en el popular municipio turístico.

"Estamos un poco impactados. Me he recorrido Sosúa y desde la playa, está lleno de mujeres esperando para captar clientes para ejercer la prostitución", le dijo De la Serna al alcalde.

Su respuesta, según recoge el medio español La Sexta fue la siguiente: "Pero no es Sosúa el lugar donde están todas las prostitutas del mundo". Agregó que "en todo el mundo hay prostitución, la prostitución es parte de la cultura del mundo, es parte de la tradición". Indicó también: "¿Está en España, en su país? Allá hay muchas chicas que se buscan su vida en la calle, ¿o allá solamente hay santas en España? ¿O vírgenes? Sosúa es un pueblo encantador". La publicación del medio tiene fecha del 7 de noviembre de 2023.

Sin embargo, Jalis de la Serna insiste en preguntar al edil dominicano por la preocupante situación de las mujeres en la ciudad: "Más allá que como alcalde, como persona que va por la calle y se encuentra esto, ¿qué impresión le produce esto a usted?".

"Siempre en mi pueblo turístico hay cosas buenas y hay cosas malas", contestó. A lo que el periodista le dice que le han comentado que hay una ley, aprobada desde el 2017, para sacar la prostitución del centro de Sosúa y le cuestiona que por qué no se ha hecho todavía.

"Hay que darle un espacio a los empresarios para que puedan reubicar sus negocios porque los negocios que hay en la (calle) Pedro Clisante crean fuentes de empleos y hay cientos de padres y madres de familia, camareros, seguridad, conserjes, taxistas que dependen de ese trabajo para llevar la comida, el sustento de su familia cada día", respondió Solivances.

Jalis de la Serna también le comenta que se dice que la demora obedece a intereses particulares ya que él es propietario de varios locales en la zona de Pedro Clisante.

"Tenía tres locales y están cerrados, yo como alcalde di el ejemplo... Ahí no hay más discotecas, ahí no hay más bares, lo he sacrificado, mis negocios, mis finanzas, para que el pueblo vea que quiero hacer un esfuerzo para mejorar un estatus de Sosúa como pueblo", puntualizó.

Lo que dijo el alcalde a Diario Libre

Diario Libre contactó por teléfono al alcalde Solivances sobre estas declaraciones, y su respuesta fue: "Eso fue hace tres años y siete meses".