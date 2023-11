Disturbio tropical rompió récord de precipitaciones en 24 horas en el país

Solo el sábado 18 de noviembre se registraron acumulados de lluvia de 431 milímetros de agua producto del disturbio tropical que afecta al país, lo que representa una cifra histórica, según las autoridades.

Así lo revelaron el presidente Luis Abinader y la directora de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), Gloria Ceballos, ayer tras sostener una reunión con todos los organismos de socorro, en el Palacio Nacional, para dar seguimiento al fenómeno atmosférico.

"Es el evento de mayor precipitación pluvial jamás ocurrido en la República Dominicana, han caído, sobre áreas específicas, 431 milímetros, eso es versus 266 mm que cayeron el 4 de noviembre de 2022", precisó el mandatario.

A su vez, Ceballos añadió que las zonas donde cayeron mayores precipitaciones fueron el Gran Santo Domingo, la zona Sur, Sureste y el Nordeste y que el balance final de lluvias causadas por el disturbio se obtendría este lunes.

"Fue una lluvia extrema para el área de Santo Domingo, no habíamos tenido esa cantidad de precipitaciones en 24 horas", expresó Ceballos.

Recalcó que la aparición del fenómeno atmosférico fuera de temporada de huracanes se debe al cambio climático y llamó a la población a estar alerta a estos cambios repentinos.

"Para los que no creen que el cambio climático es un hecho, comiencen a creerlo... este es un evento que, desgraciadamente, continúa, sumamente irregular, que por primera vez hemos visto (estos) disturbios atmosféricos y el cambio climático nos ha ido explicando estos nuevos conceptos, como ha pasado en otros lugares del mundo", acotó Abinader.

La rueda de prensa del presidente Abinader junto a sus ministros y directores de organismos de socorro se limitó al informe del tiempo y los niveles de alerta, los datos sobre el balance de los daños fueron delegados a cada institución para que las informaciones se sirvan por separado a la prensa.

Sin embargo, Abinader aseguró que todos los organismos están activos para dar solución a las áreas afectadas. Recomendó a la población tomar medidas para preservar la vida ante un fenómeno que continúa incidiendo en el país.

Reporte del COE

Luego de la rueda de prensa en el Palacio Nacional, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) difundió un informe preliminar del paso del disturbio tropical.

En el informe reportó 21 muertos (Diario Libre constató la ocurrencia de 29 decesos), entre los reportados por el COE figuran los nueve por el derrumbe en el túnel de la 27 de Febrero con Máximo Gómez; el hombre arrastrado por el Arroyo Las Vacas en San José de Ocoa; ocho en Manoguayabo arrastrados por las inundaciones y uno en la Zurza por la caída de una pared. Además, una persona murió ahogada en el río Duey en La Altagracia y otro en una cañada de Santo Domingo Norte.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/19/imagen-lluvias-sabado.jpg Lluvias del sábado registraron récord histórico. (EDDY VITTINI/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/19/image-derrumbe.jpg Brigadistas en labores de rescate tras derrumbe de la pared. (EDDY VITTINI/ DIARIO LIBRE)

Daños estructurales

En su balance de daños estructurales, el COE reportó 2,644 viviendas afectadas, seis con daños parciales y otras 17 destruidas.

Unas 45 comunidades quedaron incomunicadas, ocho carreteras y cinco puentes afectados y el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero que sufrió un derrumbe.

El COE habilitó tres albergues que han recibido a 75 personas, mientras que un total de 13,220 se movilizaron a zonas seguras ante el paso del fenómeno atmosférico.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), dijo que 87,442 clientes resultaron afectados por daños a 24 circuitos.

Sector agua

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que los acueductos de Haina, Isabela e Isamanas se encuentran fuera de servicio, mientras que el resto bajo su jurisdicción se mantienen operando con normalidad. En ese sentido, la entidad estatal detalló que 35 sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos han sido afectados por la salida de los sistemas.

En tanto, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) dijo que 115 acueductos están fuera de servicio por cierre preventivo. Los sistemas de agua potable fuera de operación por prevención se encuentran en las provincias de Azua, Barahona, Bahoruco, San Juan, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Monte Plata, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez y Samaná.



3 días Luis Abinader declaró tres días de duelo por las víctimas mortales del disturbio tropical.

Tres días de duelo

El presidente Abinader emitió el Decreto 586-23, mediante el cual se declaró tres días de duelo oficial por las víctimas mortales a causa de las inundaciones registradas en el país.

Los días de duelo son desde hoy, lunes 20 de noviembre, hasta el miércoles 22. La medida establece que la Bandera Nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos del país.

Docencia suspendida

El mandatario también dispuso la suspensión de la docencia a nivel nacional en todos los centros educativos públicos este lunes 20 y mañana martes 21 de noviembre.

Abinader sostuvo que tomó la decisión a fin de que las autoridades realicen el levantamiento de las secuelas por el fenómeno atmosférico en los centros escolares y se realicen las reparaciones pertinentes para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente, administrativo y de apoyo.

Colegios

La suspensión no abarca a todos los centros privados según el ministro de Educación, Ángel Hernández. Este informó que los colegios privados que no sufrieron daños y no se encuentran ubicados en zonas vulnerables afectadas por el disturbio pueden impartir docencia previa evaluación del entorno. Con esto precisó que queda bajo responsabilidad de los directores de colegios impartir o no docencia.

Banreservas: RD$100 MM El Banco de Reservas informó que creó un fondo de 100 millones de pesos para ser destinado a mitigar los daños causados por las inundaciones causadas por el fenómento atmosférico. Los recursos serán invertidos en la compra de medicamentos, agua potable, alimentos, colchones y materiales de construcción que serán entregados a las alcaldías, entidades organizadas, juntas de vecinos y otras instancias de las zonas afectas.