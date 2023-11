Testimonio de dos hermanos que arriesgaron la vida para salvar a sus vecinos en Manoguayabo

El diluvio que se desató el pasado sábado 18 de noviembre marcó un antes y un después en la calle Blasina Campusano, del sector de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste. En esa calle, las aguas cobraron la vida de tres personas.

Los habitantes locales nunca imaginaron que la presión del agua derribaría una pared que se encontraba en la zona, construida después de la edificación West Tower. Tras el derrumbe del muro, el agua se desató con furia, tomando por sorpresa a los residentes de la comunidad.

En esta trágica situación, tres jóvenes se convirtieron en héroes, al poner en riesgo la vida para salvar a los residentes que se encontraban en peligro debido a las inundaciones. Al relatar el momento trágico que vivieron, expresaron que no se consideraron a sí mismos los salvadores, sino instrumentos de una fuerza superior.

"Ni yo mismo fue que actúe, yo no sé, fue Dios", fueron las palabras de Tommy Lantigua, quien habló con voz quebrantada y su mirada lejana al recordar que no pudo auxiliar a Nival Nicolás de Jesús Reyes, el cual murió mientras intentaba salvar a su madre de 75 años, también fallecida.

De acuerdo con las declaraciones de Lantigua, De Jesús Reyes tenía mucho peso para él, por lo que si intentaba cargarlo se podía ahogar ante la fuerza que arrastraba el agua.

El joven, de apenas 22 años, salvó la vida de tres personas, incluyendo una hija de Nival que lloraba desesperada por la situación.

"Al papá no lo pude salvar porque me pesaba mucho, tuve que dejarlo ahí. En verdad uno se siente culpable, pero en verdad yo tuve que coger fuerzas e irme porque si no me llevaba a mi también", relató.

El hermano de Tommy fue uno de los tres jóvenes que ayudaron ante la situación. Diomar Lantigua manifestó a Diario Libre que las fuerzas tuvieron que sacarlas de abajo al ver cómo se inundó toda la calle en segundos.

Expresó que el señor Nival, al igual que las otras dos personas fallecidas, eran comunitarios entregados y siempre dispuestos a servir a los demás.

"Al verlos ahí nosotros no pensamos en nada, solo pensamos en tirarnos y salvar a lo que podíamos salvar " Diomar Lantigua “

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/22/21112023-recorrido-por-sto-dgo-oeste-con-la-primera-dama14.jpg Primera dama, Raquel Arbaje, se solidariza con los comunitarios de Manoguayabo. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Advirtieron sobre construcción de edificios

Los comunitarios de la calle Blasina Campusano afirmaron que hace años denunciaron ante las autoridades que la construcción de los edificios West Tower no cumplía con los requerimientos del lugar.

Según explicaron, la calle siempre se ha inundado de agua, sin embargo tras la construcción de los edificios y de una pared en la zona, la situación se tornó más caótica.

Precisaron que la construcción de estos edificios comenzó hace 14 años y que fueron concluidos hace unos cinco, sin un debido drenaje ante el agua que se acumula en el lugar cuando ocurren lluvias.

Primera dama se solidariza con Manoguayabo

La primera dama Raquel Arbaje se reunió la mañana de este miércoles con las autoridades de Manoguayo en el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste.

Tras salir de la reunión, Arbaje, así como otras autoridades, acudieron a varias zonas afectadas para brindar asistencia y ver la situación en la que se encuentran.

En la reunión estuvo presente el alcalde del municipio, José Andújar, quien sostuvo que ayudarán a todos los munícipes afectados por las lluvias, no solo con lo material, sino también psicológicamente tras la tragedia.

Mencionó que, además de la calle Blasina Campusano, las zonas más afectadas fueron Arroyo Bonito, Juan Guzmán, Bella Colina, Tanque Azul, entre otros puntos, por lo que expresó que el municipio Santo Domingo Oeste "ha sido el más perjudicado y el más devastado en todo el país".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/22/21112023-recorrido-por-sto-dgo-oeste-con-la-primera-dama01.jpg Alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andujar. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Someterán constructora de edificios

Pese a que no mencionó el nombre de la constructora de la edificación West Tower, la viceministra administrativa de la Presidencia, Scarlet Benzán, garantizó que una tragedia como esta no puede pasar desapercibida, por lo que aseguró que habrá sometimientos a la justicia y que tienen bien identificados a los responsables de construir el muro en esa zona y sin drenaje adecuado.

Comunitarios secan sus ajuares

A cuatro días de la tragedia, los comunitarios de la zona continúan secando sus ajuares, todos enlodados.

Pese a que necesitan la ayuda material, aseguran que las pérdidas humanas no les han dado tiempo de analizar los ajuares y las viviendas afectadas ante el dolor de perder personas valiosas de la comunidad. Además, tampoco ha llegado el agua potable en la zona.

Las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) trabajan para restablecer el servicio de agua lo antes posible.

Los organismos de socorro registran casi 30 fallecidos por las lluvias ocurridas durante el fin de semana, de estos, al menos 15 corresponden a Santo Domingo Oeste.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/22/21112023-recorrido-por-sto-dgo-oeste-con-la-primera-dama06.jpg Comunitarios con sus ajuares en las calles. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/22/21112023-recorrido-por-sto-dgo-oeste-con-la-primera-dama08.jpg Todas sus pertenencias quedaron enlodadas. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/22/21112023-recorrido-por-sto-dgo-oeste-con-la-primera-dama04.jpg Residencia del dirigente del PRM que murió durante las inundaciones. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )