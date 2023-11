Renovación del contrato con Aerodom no contempla aumentos por nuevas tasas

El contrato de concesión de los aeropuertos estatales enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional no contempla el aumento de las tasas de que se beneficia la arrendataria, la francesa Vinci, aclaró hoy una fuente palaciega.

El aumento de US$ 16.30 a US$ 18.42 se debe al ajuste por inflación que no se realizaba desde el 2018 y que aparece consignado en el contrato original. Dada la inflación acumulada, el aumento debió ser de un 26 % pero, fruto de las negociaciones entre Vinci y la representación gubernamental, se redujo al 13 %. La tasa por carga pasó de US$ 2.75 a US$ 3.11, un incremento porcentualmente similar.

Los US$ 18.42 por cada pasajero de entrada o de salida en vuelos internacionales regulares y chárteres, abarcan los derechos por servicio de seguridad auxiliar y por inversiones en equipos y sistemas de seguridad aeroportuaria. Ya Aerodom comunicó a las aerolíneas el aumento a partir del primero de diciembre.

En el contrato en discusión legislativa se establece un reajuste, a partir de noviembre de 2024, de las referidas tasas, basado en el índice de precio al consumidor, más un 2.7 % como proporción de la inflación del año 2022.