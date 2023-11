Daños por disturbio tropical superan los RD$8,000 millones

Los daños materiales generados por el disturbio tropical que afectó al país el pasado sábado 18 de noviembre, que provocó 30 muertos, ya superan los RD$8,000 millones, sin incluir las obras públicas, uno de los sectores más afectados.

El presidente Luis Abinader reveló este lunes la cifra provisional durante LA Semanal con la Prensa. Dijo que esta cifra la determinaron en una reunión este domingo al verificar los presupuestos que mandan las instituciones para las emergencias.

"Claro, eso no quiere decir que se le van a entregar los ocho mil (millones de pesos que piden). Podrían entregárseles los ocho mil o podrían decirles (a las instituciones solicitantes): 'esto no es una emergencia', o esto lo vamos a hacer de esta manera", aclaró el mandatario.

Adelantó que el Ministerio de Obras Públicas podría dar su informe de daños mañana miércoles.

El Gran Santo Domingo, Duarte y San José de Ocoa son las demarcaciones más lesionadas con las inusuales lluvias que provocó el fenómeno atribuido al cambio climático. El mandatario expresó que al Gobierno se le ha hecho difícil cuantificar los daños.

Abinader dijo que como el presupuesto del Estado vence en diciembre y "los recursos que no se gastan vuelven al presupuesto, lo que está verificando es qué se puede resolver a los afectados" en lo que resta de año.

Adelantó que dentro de 15 días la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) presentará un programa del drenaje pluvial y sanitario del Gran Santo Domingo, una obra que por su magnitud, apuntó, se tomaría hasta 12 años en completarla.

Abinader recordó que esa institución trabaja en el saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas del Gran Santo Domingo, lo que evitará inundaciones en sectores vulnerables de la capital.

Durante el encuentro, el mandatario anunció que a partir de la próxima semana el Gobierno dominicano comenzará a pagar la regalía navideña a sus empleados y pensionados.

Dijo que el pago del llamado sueldo trece representará la erogación de RD$27,000 millones.

"Por lo tanto, auguramos que la brisita navideña se va a sentir, especialmente en los más necesitamos", comentó.

Abinader también anunció que este año volverán a montar Villa Navidad en el Centro Olímpico y en Santiago. El área recreativa, alusiva a esta época del año, estará disponible para la población a partir del primero de diciembre.

Como parte de las ayudas que el Gobierno dará a la población por la Navidad mencionó un Bono Navideño, raciones alimenticias, así como el programa "Mi Mejor Navidad 2023".

A través de este programa la Dirección Especial de Proyectos Especiales de la Presidencia (Propeep) premiará con obras a barrios del Distrito Nacional y los municipios de la provincia Santo Domingo que exhiban las mejores decoraciones navideñas.

Además, indicó que la actividad alusiva a la época del año se llevará a cabo por primera vez en Santiago, en las inmediaciones del Gran Teatro del Cibao.

También habrá parques temáticos en Puerto Plata, San Francisco de Macorís, San Juan, La Vega, Higüey, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y el distrito municipal San Luis. El Plan Social de la Presidencia entregará un millón de raciones alimenticias y los Comedores Económicos ofrecerán 2,500 almuerzos navideños tipo bufé, para 500 personas cada uno.

El presidente dice que visita de Blair estaba en agenda

El presidente Luis Abinader se refirió ayer a la reunión que sostuvo con el ex primer ministro británico, Tony Blair, la semana pasada, en cuyo encuentro, entre otros temas, abordaron el impasse con Haití por la construcción del canal en el río Masacre.Abinader precisó que Blair no vino a República Dominicana por la recomendación de Henry, sino que su visita al país ya estaba agendada. Otra versión indicó que el primer ministro de Haití, Ariel Henry y Blair se encontraron en la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Arabia Saudita, donde el gobierno haitiano informó que Blair vendría a República Dominicana a mediar en el conflicto.Abinader afirmó a la prensa ayer lunes: "Y él, al venir a República Dominicana dijo 'me gustaría mediar en este tema' (el conflicto por el río Masacre). Precisó que Blair no quería que su visita se hiciera pública. Tras Diario Libre revelar la información, la Presidencia emitió un comunicado en el que confirmó la visita. Además de Haití, hablaron de otros temas de interés mutuo. Blair goza de mucho prestigio en la mediación de conflictos.