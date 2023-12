Tranque en elecciones del Colegio de Abogados; todos dicen ganaron

Los resultados de las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana se encuentran literalmente en el aire, luego que los dos principales candidatos se declararan ganadores de los comicios celebrados el sábado.

Por un lado, el candidato respaldado por el oficialismo, Johan López, fue felicitado por diferentes funcionarios del Gobierno, incluyendo el presidente del PRM y ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Eddy Olivares, vicepresidente del PRM, también anunció a López ganador.

Por el otro, Trajano Vidal Potentini se proclamó ganador y recibió felicitaciones de los candidatos de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández y Abel Martínez, respectivamente.

Sin embargo, la única información oficial fue la emitida por la comisión electoral. Esta señala que, de un total de 105 mesas, se habían computado 59, que equivalen al 56.2 %, restando por computar 46 mesas, estas son el 44 %.

Ydelfonso Brito, presidente de la Comisión, señaló que Vidal Potentini (plancha 1) y aliados llevaban la delantera con 7 mil 183 votos de los 14 mil 286 validos hasta el momento, seguido de López Diloné (plancha 7) y aliados que cuenta con 6 391 votos", expresa un comunicado.

¿Alianza?

De acuerdo a Vidal Potentini, en una rueda de prensa, su alianza con Diego José García Ovalles le garantizaba la victoria.

En el boletín dado a conocer por la comisión, García Ovalles había aportado 1,641 votos a dicha plancha como parte de una supuesta alianza.

De acuerdo al reglamento del Colegio, en su artículo 20, las alianzas deben ser presentadas 15 días antes del proceso eleccionario.

En un documento firmado por Davis Solano, delegado político de la corriente Dignidad Jurídica, que encabeza Vidal Potentini, la citada alianza se depositó el 27 de noviembre, solo cinco días antes del proceso.

El propio García Ovalles admitió ayer en una rueda de prensa que no consideraba válida la alianza.

"Esa alianza no es válida porque no creo que se haya cumplido con el tiempo estipulado... es lamentable que los políticos estén influyendo de esta manera. Y ahora dirán que yo me vendí, pero no es así. Cuando tuve que entregarle a Surún lo hice", dijo.

Este lunes se espera una rueda de prensa para un anuncio oficial.