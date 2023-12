¿Cuáles obras de infraestructura evaluará la comisión creada por Abinader?

El presidente de la Comisión para la Supervisión de las Infraestructuras Nacionales ante el Cambio Climático, el geólogo Osiris de León, adelantó algunas de las estructuras que serán evaluadas por esa comisión, entre las que se encuentran el elevado de la Winston Churchill con John F. Kennedy y el puente Hermanos Patiño en Santiago.

El geólogo manifestó a Diario Libre que otras obras a ser evaluadas por la comisión son el paso a desnivel de Las Américas, entrando al V Centenario (Santo Domingo Este), así como el elevado de la avenida Salvador Estrella Sadhalá sobre la Juan Pablo Duarte y la 27 de febrero en Santiago.

"Vamos a trabajar con la avenida 27 de febrero con Tiradentes, vamos a trabajar con las entradas y las salidas de los dos túneles, tanto el que está entre la Abraham Lincoln y la Churchill, como el que está entre la Venezuela y la Sabana Larga", sostuvo.

De León explicó que, además, la comisión trabajará con algunas carreteras donde siempre ocurren derrumbes cuando llueve mucho, como la carretera que va a Constanza.

"Hay una vulnerabilidad de la vía que puede poner en peligro la vida de la gente. Un derrumbe puede caer un día sobre vehículos y generar una tragedia que nadie quisiera, entonces hay que ir reduciendo esa vulnerabilidad. Se identifica y entonces, después de identificarla, se plantean alternativas de solución al problema", explicó.

Manifestó que durante los trabajos la comisión evaluará tanto las estructuras, como los emplazamientos y el ambiente en que se encuentran las obras. Agregó que el grupo no va a diseñar puentes ni pasos a desnivel, sino a hacer recomendaciones.

"Es una comisión que va a articular tres cosas. Primero, la estructura. Segundo, el emplazamiento geológico, geofísico, geotécnico, hidrogeológico de la estructura. ¿Dónde está esa estructura? Está a la orilla de un río y el río puede socavar los cimientos de la estructura y la estructura cae. Está en un terreno muy blando y entonces hay un asentamiento y falla la estructura o hay un terremoto y se amplifica y daña la estructura. Entonces, el tercer aspecto a considerar es el ambiente donde está la estructura. ¿Cómo se comporta esa zona cuando llueve mucho? ¿Hay inundaciones o no? ¿Se acumula el agua o no? ¿Está bloqueada el agua o no? ¿O el suelo es muy blando y amplifica la vibración cuando hay un terremoto, hay un temblor de tierra importante? O sea, son tres aspectos que hay que analizar en la interacción entre la estructura, el emplazamiento y el entorno ambiental", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/21/whatsapp-image-2023-11-20-at-20.40.52.jpeg El geólogo Osiris de León preside la comisión que evaluará las infraestructuras ante al cambio climático. (DIARIO LIBRE)

Reuniones

El pasado 20 de noviembre y luego de ocurrido el derrumbe en uno de los muros del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez provocando la muerte de nueve personas, el presidente Luis Abinader creó la comisión para evaluar las obras. La comisión está integrada por varias universidades e instituciones del gobierno.

De León explicó que la comisión aún no se ha reunido de manera oficial con todos los miembros debido a que algunas instituciones que ya han sido notificadas deben nombrar un representante y están a la espera de ello.

"La comisión está integrada por las escuelas de ingeniería de cuatro universidades, que son la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad INTEC y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. A eso se suma el Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores y se suman tres instituciones del Estado que son el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Viviendas y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvie). Cada una de esas partes ha sido notificada por escrito de que forman parte de la comisión", dijo.

Indicó que ya se han tenido dos reuniones entre la Dirección Ejecutiva, que la asume la Onesvie y él como presidente.

"Hemos estado haciendo un listado de algunas obras que necesitan atención prioritaria, pero en el ínterin pues ya se han tenido reuniones con el Ministerio de Obras Públicas en relación al paso a desnivel que tuvo el fallo el sábado 18 de noviembre", sostuvo.

Agregó que ya han tenido reuniones de alto nivel discutiendo desde el punto de vista técnico las causas del problema del túnel de la 27 de Febrero en el 1999, las causas del problema actual y la solución a aplicar.

"La comisión ha estado trabajando de manera parcial porque ahora hay que esperar a sostener ya la primera reunión formal con todos los miembros.

Sin embargo, De León dijo que en los próximos días realizarán la primera reunión formal con los miembros de la comisión ya designados.