Quejas por mal servicio de Pasaportes en San Pedro de Macorís

Ciudadanos se quejaron este viernes sobre el mal servicio que afirman ofrece la Oficialía de la Dirección General de Pasaporte, ubicada en las oficinas gubernamentales (Huacalito), en San Pedro de Macorís.

Los usuarios que acuden a este departamento, aseguran que el servicio que brindan es pésimo, debido a la falta de atención y la demora en realizar y entregar los documentos o pasaportes.

Además, denunciaron la incomodidad que se vive en el lugar, por el poco espacio de que dispone.

También, algunos de los ciudadanos deben esperar en los pasillos parados y sentados en el suelo, por falta de asientos. Diario Libre puedo contactar la realidad que viven los usuarios, tras un recorrido por la institución de Pasaportes.

Marcia Delgado dijo que llegó a la oficina a las 12:30 del mediodía que estaba pautada su cita para la renovación de su libreta, y todavía a las 2:00 de la tarde se encontraba esperando para que la atendieran.

"Ellos le ponen cita a uno a una hora y dicen que trabajan por citas, pero aún así cogemos mucha lucha, porque no atienden a la gente y hacen lo que quieren ahí. Es un abuso lo que estamos viviendo con este mal servicio" Marcia Delgado Usuaria “

Julio Doroteo coincidió con la señora Delgado de que, a pesar que las personas tienen sus citas, no se le atiende a su hora y que los dejan esperar por mucho más tiempo y expuestos al calor por falta de abanicos.

Otro ciudadano identificado como Rafael Herrera explicó que solicitó su pasaporte VIP para que se lo entregaran el mismo día, pero le dijeron que le expedido el próximo lunes.

"Tengo la cita para las 12:30 del mediodía y pago mi pasaporte VIP y se supone que deben entregármelo tres horas después y me dicen entonces que el lunes es que me lo entregan. Dicen que si se solicita antes de la 1:00 de la tarde lo dan el mismo día, pero no me lo dieron, es un gran abuso lo que hacen con los que no tienen influencia", lamentó.

Diario Libre trató de hablar con la encargada del departamento de la Dirección General de Pasaporte en San Pedro de Macorís, pero no fue posible porque no se encontraba en el lugar, según informaron varios administrativos de las oficinas.

Otros empleados de la Junta Central Electoral (JCE) que opera en el lugar, quienes no quisieron ser identificados, dijeron que la situación de aglomeración solo se establece en el departamento de pasaportes, pero que están trabajando para mejorar la problemática.