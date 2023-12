Familiares de oficial retirado de la PN involucrado en caso "Kiko la Quema" afirman es "inocente"

Los familiares del teniente coronel retirado de la Policía Nacional, Elvis de la Rosa, quien está arrestado desde el pasado 26 de noviembre tras vincularlo en la supuesta banda criminal de José Antonio Figuereo Bautista, alias "Kiko la Quema", aseguran que su pariente no tiene nada que ver con el caso.

Al hablar de Elvis a Diario Libre, sus hermanos entienden que las autoridades del municipio Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal, le quieren "hacer daño" para justificar que están trabajando en un caso que tiene años sin resolver.

El oficial retirado duró más de 20 años en la institución del orden y dejó las filas de la Policía Nacional para dedicarse a trabajar en agricultura, en una finca que compró donde cosecha plátanos y aguacates, según mencionan sus parientes.

Expresaron que el padre de Elvis, de 74 años, a quien le dicen cariñosamente Nano, está sufriendo por la situación, al igual que ellos como familiares.

"Mi hermano no tiene culpa, no tiene que ver nada con Kiko la Quema, nada tiene que ver. Eso lo estamos sufriendo todos en carne propia", manifestó un hermano del oficial retirado, quien pidió no ser identificado.

Los familiares del imputado tienen un negocio de aguacate en el sector 15 de Agosto de Cambita, donde residen. Explican que tienen años con ese comercio trabajando día y noche para poder sustentarse.

"El vive fajado porque no pudo conseguir nada en la Policía por ser una persona muy seria, por ser una persona muy honesta, ya que quizás implica tu conseguir algo y mancharte con cosas que no van con nosotros y nuestra formación como familia " Juandyl de la Rosa Hermano de Elvis “

La madrastra de Elvis, Justina Lorenzo, dijo que no apoya las malas acciones, sin embargo, manifestó que el exagente desde pequeño fue muy aplicado.

"A mi nunca un vecino me ha tenido que llamar, gracias a Dios, para decirme mira fulanito hizo esto, fulanito cogió esto, pero como los errores son para el vivo vamos a esperar, que el tiempo sea de Dios", expresó Justina, a quien cariñosamente le dicen Dora.

Este viernes se llevó a cabo el conocimiento de la audiencia de medida de coerción en contra de Elvis de la Rosa y otros dos implicados en la presunta banda criminal. En todo momento, el oficial retirado se mostró sonriente.

Según sus parientes, diariamente le llevan su almuerzo a la Dirección Regional de la Policía Nacional de San Cristóbal y ante la tristeza que le muestran sus palabras de aliento han sido las siguiente: "No se aflijan que yo no he hecho nada".

Audiencia fue fijada para el próximo martes

La Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia San Cristóbal aplazó este viernes por tercera ocasión la audiencia en contra de tres implicados en la supuesta banda criminal de José Antonio Figuereo Bautista, alias "Kiko la Quema".

El juez José Carlos Nina aplazó la audiencia para el próximo martes 12 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, ante la ausencia del abogado de Ángel Miguel Figuereo (El Güero), hijo de Kiko la Quema, y quien figura como implicado en el caso.

Además de Ángel, entre están los imputados el teniente coronel retirado Elvis de la Rosa de León y Jonathan Emérito Lorenzo.

Tras salir de audiencia, el imputado Jonathan Lorenzo manifestó que se declara "inocente".

La audiencia estaba pautada para iniciar a las 9:00 de la mañana, sin embargo se realizó pasado el mediodía.

La primera audiencia fue aplazada, debido a que los abogados de la defensa iban a presentar presupuesto, mientras que en la segunda ocasión se movió ante la solicitud del Ministerio Público de unificar los expedientes en el caso.

La noche del jueves fue detenida una expareja de Kiko la Quema, identificada como María Verónica de la Rosa, quien continúa en la Dirección Regional de la Policía Nacional de San Cristóbal, conocida como La Cárcel de la 17, para fines de investigación.

La información fue confirmada por la vocera de la provincia, Esthefany Martínez, quien indicó que no podía dar más detalles para no entorpecer el proceso de investigación.

El abogado del oficial retirado, Janeysi Acevedo Garabito, reiteró que este fue apresado por la suposición de que las compras que cargaba al momento de su arresto se las llevaría a "Kiko la Quema". Manifestó que el Ministerio Público no ha mostrado ningún elemento que lo vincule con el supuesto microtraficante, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Liberaron a Bocú

Las autoridades de la Dirección Regional de la Policía Nacional de San Cristóbal liberaron a Juan Amigos Nova Ortíz, alias Bocú, a quien involucran en la supuesta banda criminal de José Antonio Figuereo Bautista, alias Kiko la Quema.

La información fue confirmada a Diario Libre por la vocera de la regional, Estefany Martínez, quien no ofreció detalles sobre el tema.

Alias Bocú estaba entre los más buscados por las autoridades tras ser vinculado en el caso. Se entregó voluntariamente el pasado 01 de diciembre, de la mano de un sacerdote y su hija, en la comunidad Los Cacos de la provincia San Cristóbal.

El hombre más buscado por la Policía Nacional de la República Dominicana estuvo en manos de la justicia hace 16 años, cuando el Ministerio Público pidió que se le condenara a 30 años de prisión.

José Antonio Figuereo Bautista, alias "Kiko la Quema", fue imputado por la muerte de Santo Rodríguez Soto, junto a Juan Amaury Nova.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, representado por Eveling García y Nicasio Pulinario, el 24 de diciembre del 2007, "Kiko la Quema" y "Bocú" interceptaron a Rodríguez Soto y el primero le propinó cuatro disparos a Rodríguez Soto, impactando dos veces en la cabeza al fenecido.

"Kiko la Quema" sigue burlando las autoridades Recientemente el nombre de "Kiko la Quema" resonó a nivel nacional por la muerte a tiros de su lugarteniente, identificado como Yunior Rodríguez Rodríguez (a) Pupi el Sicario, quien supuestamente enfrentó a los agentes cuando este se dirigía a llevarle alimentos a su jefe en su escondite. Entre los involucrados en esta red figura un teniente coronel retirado de la Policía Nacional. Se trata de Elvis de la Rosa de León, de 45 años, quien espera de que se le conozca medida de coerción, al igual que otros dos implicados en el caso. Tiene acusaciones por homicidios, robos, secuestros, sicariatos, micro tráfico, cobros compulsivos, entre otras.