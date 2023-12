Barrio en el sector Los Guaricanos bajo la sombra de la delincuencia

En los últimos días, el barrio Los Ponce Adentro, ubicado en el sector Los Guaricanos de Santo Domingo Norte, ha sido escenario de una creciente ola de violencia protagonizada por líderes de bandas delictivas. La situación alcanzó su punto crítico tras un incidente ocurrido el lunes que dejó un fallecido y un menor de edad herido.

Pese a que la zona es considerada "caliente", algunos residentes aseguran que la situación ha empeorado hace unos días generando pánico en la comunidad.

Manifestaron que muchos comerciantes han tomado la decisión de abrir sus negocios después de la 7:00 de la mañana ante el temor de ser asaltados o de encontrarse con los altercados de los miembros de las bandas, los cuales se han generado frecuentemente.

El fallecido fue identificado como Luis Miguel Ureña (La Culebra), de 25 años, quien, de acuerdo a lugareños, "se dedicaba a delinquir y mantenía en zozobra" a los comunitarios de la zona.

Sin embargo, comunitarios aseguran que el menor de 17 años, cuyo nombre se resguarda por asuntos legales, estuvo en el lugar equivocado al momento del incidente y que no tiene nada que ver con estas acciones delictivas. Recibe atenciones médicas en el Hospital Ney Arias Lora.

El hecho, registrado en la calle San Miguel justo al frente de una ferretería, ocurrió cuando una motocicleta con dos individuos, hasta el momentos no identificados, perseguían al fallecido para luego ocasionar la muerte.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/15/15122023-barrio-los-ponse-en-los-guaricanos-lugar-en-el-que-ocurrio-un-tiroteo---joliver-brito01.jpg Barrio Los Ponce en el sector Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/15/15122023-barrio-los-ponse-en-los-guaricanos-lugar-en-el-que-ocurrio-un-tiroteo---joliver-brito05.jpg Barrio Los Magallanes. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

De acuerdo con las versiones de los comunitarios, pese al llamado de ayuda de "La Culebra", nadie quiso llevarlo a recibir atenciones médicas, incluyendo agentes de la Policía Nacional, quienes llegaron al lugar minutos después del hecho.

Además, la noche del viernes se registró otra balacera, esta vez en La Cañada de los Magallanes, a pocos metros de Los Ponce Adentro, agravando aún más la situación en la zona.

Presencia policial "es nula"

Ante la situación, los lugareños piden a las autoridades de la Policía Nacional intensificar las medidas de seguridad en la zona al considerar que actualmente "es nula".

"¿Dónde está la policía? No podemos confiar en que nos protejan si no hay una presencia de ellos aquí y mucho menos medidas para controlar esta violencia", expresó uno de los residentes en la zona, quien pidió no identificarse por temor a represalias.

Según expresan, varios colmados de la zona han sido asaltados por estos antisociales, quienes andan encapuchados y lanzando disparos al aire.

Sostienen que los delincuentes están mejores armados que la propia Policía Nacional y que se creen dueños del sector.

Consideran que las estrategias utilizadas por la Policía Nacional para combatir la delincuencia en el país no está funcionando, por lo que llaman al nuevo director de la uniformada, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, a que accione de forma rápida.