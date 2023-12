Hija de "Kiko la Quema" denuncia policías destruyeron sus pertenencias buscando a su padre

Una de las hijas de José Antonio Figuereo, alias "Kiko la Quema", denunció a través de Diario Libre que agentes de la Policía Nacional ingresaron a su residencia y le destruyeron todas sus pertenencias sin ella estar presente.

Flor María Figuero, de 17 años, manifestó que producto de la situación y de los "atropellos" que asegura las autoridades han cometido contra ella y su familia, perdió un embarazo de casi dos meses.

Desde que iniciaron los operativos en busca de Kiko la Quema, quien es acusado de varios delitos por la institución del orden, la comunidad de Cambita Garabito, en San Cristóbal, no ha tenido paz ante las intervenciones realizadas en la zona a toda hora del día.

Según indicó Flor, no ha tenido paz ni tranquilidad desde que iniciaron los operativos, y que todos estos días han sido amargos para ella.

A través de un vídeo mostró como todos tus ajuares están destruidos, espejos rotos y los enseres totalmente desordenados.

Expresó que no es responsable de las acciones de su padre y que tiene más de un año que no sabe nada de Kiko, debido a que ella se mudó con su pareja y él no estaba de acuerdo con su decisión.

"El no me habla, él no me mira, lo último que él me dijo es que me haga de cuenta que él no es mi papá, que no lo llame ni lo busque", indicó.

De acuerdo con Flor, ella vivía junto a su madre cuando Kiko, a la edad de 15 años, la buscó a la fuerza para que viva con él. "Muchos creen que yo vivía como una reina y yo lo que vivía era una vida de martirio porque yo vivía con él".

Pese a los temores que pasaba por las acciones de su padre, asegura que con ella siempre y sus demás hermanos ha sido amoroso.

"A mi papá lo quiero muchísimo porque a pesar de él llevar esa vida que él lleva, mi papá es un amor con nosotros", agregó.

El pasado 21 de noviembre el alto mando de la Policía Nacional activó operativos de búsqueda de Kiko, acusado junto a los integrantes de una supuesta banda que se dedica a cometer homicidios, robos, secuestros, sicariatos, microtráfico de drogas, cobros compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos y lavado de activos.

De acuerdo con los informes policiales, la banda de "Kiko la Quema" opera en varias comunidades de San Cristóbal, sobre todo en su municipio natal, Cambita Garabitos.