Camioneros haitianos amenazan con cerrar el comercio fronterizo por Dajabón

Luego de que la puerta fronteriza en Juana Méndez fuera violentada, derribada y lanzada al río Masacre, este lunes 25 de diciembre se generan nuevos conflictos en el paso transporte de mercancías hacia Haití.

Según camioneros entrevistados por Diario Libre, la situación obedece falta de coordinación entre autoridades locales de Dirección General duanas y Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront).

"Tenemos muchos camiones parados, que llevan guineos, plátanos y nosotros no tenemos arroz. Estamos muy incómodos porque nosotros romperemos esa puerta a ver si encontramos solución a la situación, nosotros solo llevamos ventas y comida a la mesa, los haitianos pasamos calamidad, tenemos mucho dinero invertido para que se nos pierda la mercancía, estamos sufriendo mucho y ya no hay respeto por parte de las autoridades del Cesfront, maltratos verbales, nos rompen todo lo que llevamos y no podemos venderlo en nuestro país porque llegan todas rotas y dañadas", expuso el presidente de la Asociación de Camioneros de Haití, Sonny Josef Pierre.

Según sus palabras, los camioneros amenazan con cerrar por tiempo indefinido para este viernes la entrada de mercancía hacia su territorio hasta que se acaben los supuestos abusos.