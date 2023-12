En su lecho de muerte, hombre acusado de violar a su madre denunció abuso policial

Darío Antonio González Martínez murió de un paro respiratorio causado por un trauma cerrado en la región abdominal. Lo que antecede a su muerte es que, estando detenido en un destacamento de Moca por una denuncia de supuesta violación sexual a su madre, fue víctima de agresiones físicas y sexuales, según denunciaron sus familiares.

Su hija Estefany Carolina Paulino confesó que antes de morir, su padre aseguró que fue golpeado por agentes policiales, quienes, supuestamente, también motivaron a otros presos a golpearlo e introducirle un palo en su ano.

"Mi papá antes de morir me dijo todo, me dijo que la Policía le dio muchos golpes, y mandaron a los presos para que le penetraran un palo por su parte, quiero justicia porque esto no puede quedar impune", reprochó la joven.

El pasado 27 de diciembre, al ver la grave situación de González Martínez solicitaron a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Ministerio Público que le pidiera a la Policía que lo dejaran trasladar a un hospital, lugar donde expiró.

La familia compartió a Diario Libre fotografías impublicables donde se observa cómo salió el hoy difundo del destacamento con múltiples golpes, heridas y rasguños en sus glúteos, cara, abdomen y espalda. También compartieron fotos de cómo llegó al destacamento cuando ocurrió el confuso incidente por el que fue detenido y no se ve ese tipo de heridas en su cuerpo.

Demandan investigación y sometimiento de responsables

Ante el luto que embarga a la familia y quienes conocieron en vida a González Martínez, estos demandaron una investigación que identifique a cada uno de los responsables del abuso que sufrió bajo custodia policial, a fin de que sean sometidos a la justicia.

"Todos esos golpes que recibió después que fue llevado de la fiscalía al cuartel, es responsabilidad de la Policía", dijo el dirigente comunitario Juanchy Comprés, quien acompañó a la hija del difunto.

Confusa denuncia que lo llevó a la muerte

Quien hizo la denuncia de supuesta violación a su progenitora fue una hermana de González Martínez. Sin embargo, la supuesta víctima aseguró que su hijo no la abusó e incluso el reporte médico indica que no hubo evidencias de que la señora sufriera una agresión sexual.