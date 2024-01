La crisis del canal haitiano: negociaciones trancadas y frontera abierta a la fuerza

Al cruzar la puerta del 2024 y a más de tres meses y medio de que el presidente Luis Abinader anunciara el cierre de la frontera y otras medidas de protesta por la construcción de un canal que afectaría el suministro de agua del río Masacre a poblaciones dominicanas, la obra está avanzada en un 80 por ciento, según las autoridades haitianas, y el flujo de compradores del mercado binacional se ha normalizado, con la novedad del registro de los datos biométricos de este lado, pero las negociaciones entre los dos países, que no lograron alcanzar un acuerdo ni sobre el canal ni sobre la frontera, lucen trancadas.

El origen del conflicto data del año 2018 cuando los haitianos inician la construcción de la obra hidrográfica, lo que llevó a conversaciones de entendimiento que concluyeron en una declaración conjunta, el 27 mayo del 2021, en la que la República Dominicana, basada en las informaciones suministradas por los representantes de la República de Haití, expresa que "la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río".

Pero apenas cuatro días más tarde, el 31 de mayo, Abinader solicitó la paralización de la obra alegando que, efectivamente, esta desviaría el cauce del río porque requiere la construcción de un muro de contención, para ese propósito, en violación al artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929.

Dicho tratado establece: "En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas Altas Partes Contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente...".

Al cabo de dos meses del reclamo, en julio del 2021, las gestiones del gobierno de RD lograron que se detuvieran los trabajos y se retirara la maquinaria.

No obstante, el pasado 1 de septiembre de 2023, tras la reactivación del proyecto, el conflicto escaló cuando el mandatario dominicano amenazó con suspender los visados para haitianos y cerrar la frontera. La primera medida se hizo efectiva el 11 de septiembre y la segunda el día 15 de ese mismo mes. A la par, el gobierno prometió que compraría a los productores locales las mercancías perecederas destinadas al mercado haitiano, tales como huevos, pollos, ajíes, berenjena, habichuelas y cebolla.

El peso del cierre fronterizo para ambos estados, en términos económicos, se puede medir tomando en cuenta que Haití es el tercer socio comercial de la República Dominicana, que abastece a ese país del 25 por ciento de los alimentos que consume su población. Este intercambio comercial superó los 1,000 millones de dólares en el año 2022, según datos del Centro de Exportaciones e Inversiones de República Dominicana.

El cierre

Fue el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), que encabeza Roberto Álvarez, quien emitió un comunicado justificando las medidas donde señala que el proyecto viola el tratado de 1929, el Acuerdo Fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de Frontera de 1936. Además, advierte, que los límites entre los dos países son definitivos e innegociables.

Según el documento, la obra buscaría canalizar el agua para venderla de forma privada a los agricultores haitianos, sin contar con la autorización del gobierno de ese país. "Esta iniciativa privada se está llevando a cabo entre las pirámides número 13 y 14, ubicadas entre Fuerte Libertad y Juana Méndez, y según los informes disponibles, los trabajos se están realizando de manera manual, lo que indica un carácter improvisado en la construcción".

El MIREX añadía que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, habría insistido en que el proyecto no era gubernamental y que envió una delegación del Ministerio de Interior de Haití a la zona para buscar una solución definitiva. "Valoramos este gesto de cooperación y confiamos en que las conversaciones en curso permitan resolver este conflicto de manera pacífica y respetando los intereses mutuos", expresó.

Salida en masa

A raíz del cierre de la frontera, miles de haitianos empezaron a abandonar el país de manera voluntaria tal y como registran informaciones que datan de los días posteriores al anuncio. El 18 de septiembre el excónsul haitiano en República Dominicana, Edwin Paraison, calificó la crisis por el canal como la mayor relativa a la frontera en los últimos 50 años.

Ante la ONU

El conflicto se trasladó a un escenario internacional cuando tanto el presidente dominicano, Luis Abinader, como el primer ministro haitiano, Ariel Henry, intervinieron ante la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

El primero en hablar fue Abinader, el 20 de septiembre, quien explicó que el río Dajabón nace en Loma de Cabrera y recorre 55 kilómetros hasta desembocar nuevamente en territorio dominicano en la Bahía de Manzanillo. Señaló que la obra se levanta en los dos kilómetros que el río entra en Haití y que su construcción nunca fue debatida con el Gobierno dominicano, ni se suministró documentación sobre su envergadura. También aseguró que el canal era una iniciativa de un grupito que busca lucrarse.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/01/abinader-en-la-onu-2.jpeg El presidente Luis Abinader ante la ONU. (FUENTE EXTERNA)

Dos días más tarde, el primer ministro haitiano Ariel Henry asumió la defensa del canal ante la asamblea, una posición contraria a la que, según se informó, había manifestado a las autoridades dominicanas. Henry también apeló al tratado de 1929 para defender la legalidad del proyecto.

La OEA y Blair

El 27 de septiembre Luis Almagro, de la Organización de Estados Americanos (OEA), llamó al diálogo entre Haití y RD. Y el 17 de octubre envío una misión técnica, integrada por Andrés Sánchez, de Desarrollo Integral, y Jean Michel Arrighi, de asuntos jurídicos. Pero el grado del desacuerdo entre los dos países se evidenció de nuevo cuando las autoridades haitianas se negaron a recibir a la comisión de la OEA, porque llegaba desde RD.

También el primer ministro británico Tony Blair habría sido contactado para mediar en el conflicto y llegó aquí en noviembre. Sin embargo, la presidencia dominicana dio cuenta de la reunión de Blair con Abinader, pero no mencionó el canal.

Telón de fondo: elecciones y caos En medio del conflicto por el canal, República Dominicana se encuentra a las puertas de un proceso electoral y Haití al borde de un estallido social. De hecho, el debate sobre la obra logró empujar un tema largamente discutido en el seno de la ONU: la ayuda internacional para Haití, país que atraviesa una crisis social, económica y política que se agudizó luego del asesinato de su presidente Jovenel Moïse, en el 2018, justo el año en que inició la construcción del canal. El 2 de octubre, la ONU al fin aprobó una resolución para enviar una misión policial pacificadora a Haití integrada por agentes de Kenia. Aunque esta iniciativa ha enfrentado escollos, primero fue frenada en el parlamento de ese país africano y, luego, el gobierno keniano reclama el pago de los 250 millones de dólares que costaría la misión. Estados Unidos había propuesto aportar 200 millones.

Reapertura

Para cuando la misión de la OEA visitó el país ya el gobierno dominicano había relajado la disposición inicial del cierre de la frontera, ante la insistencia de los comerciantes de la zona por las pérdidas económicas que les estaba acarreando. De hecho, a principios de octubre se anunció que millones de gallinas serían sacrificadas. El 11 de octubre, justo un mes después de las primeras medidas, el gobierno dominicano abrió la frontera para corredores comerciales, pero estableció el registro biométrico de los compradores haitianos.

La reacción de las autoridades vecinas fue mantener cerrada sus puertas condicionando el reinicio del comercio bilateral a nuevas facilidades para la emisión de visas dominicanas a sus ciudadanos y la eliminación del registro biométrico. En tanto, la inauguración del canal, que había sido anunciada para el 18 de noviembre, fue suspendida y no se dio una nueva fecha. Ante la prolongación del impasse, los ciudadanos haitianos se atrevieron a romper los candados de las puertas fronterizas a finales de noviembre. A partir de ese momento se produjeron incidentes como cuando, el domingo 3 de diciembre, policías haitianos cruzaron la frontera y botaron las mercancías de comerciantes dominicanos.

Normalidad a la fuerza

Pero para el 15 de diciembre, en Juana Méndez, ya no hubo puerta que cerrar porque ciudadanos haitianos la arrancaron. Finalmente, el jueves 21, miles de comerciantes del vecino país participaron en el mercado binacional de Dajabón, como es habitual.

Así lo que no lograron las negociaciones entre las autoridades, ni la mediación internacional, lo logró un factor común que impera a los dos lados de la frontera: la necesidad de sobrevivencia.

Los haitianos que necesitan comprar y los dominicanos que tienen en nuestros vecinos su mercado natural no pudieron esperar a que sus autoridades se pusieran de acuerdo y reactivaron ellos el comercio. De modo que la necesidad mutua ayudó a destrabar un tranque. Queda por resolver el más complejo de todos, el relativo al canal, que no es necesariamente el más difícil, como señalara en unas declaraciones que ofreció a Diario Libre el ex cónsul haitiano en el país, Edwin Paraison, director de la Fundación Zile.

"Este conflicto no es solo un asunto de canal, sino que tiene que ver con la degradación de las relaciones entre ambos pueblos. Hay un esfuerzo que se debe hacer para resolver el asunto del canal, pero al mismo tiempo para reparar nuestras relaciones", dijo Paraison.

En tanto, estas importantes relaciones bilaterales han sido arrastradas por las corrientes de un canal por el que aún no corre agua. b