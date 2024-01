Mujer pide a Abinader y a Raquel Arbaje ayuda para un trasplante de hígado urgente

Una mujer de 26 años de edad, ingresada en los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat), solicita ayuda económica para un trasplante de hígado urgente, debido a un diagnóstico de síndrome de Budd-Chiari.

Según el informe clínico, Geibi Dayibel Blanco Méndez ha experimentado dolor abdominal intermitente, náuseas, mareos y edema en las extremidades inferiores, los cuales han sido tratados con diuréticos y antiespasmódicos.

"Mario Lama (director del Servicio Nacional de Salud –SNS-), presidente Luis Abinader, primera dama (Raquel Arbaje), yo necesito que me ayuden porque ya mi familia ha agotado todos los recursos. Yo tengo una condición en el hígado y necesito un trasplante, por favor, miren como estoy, para nada me sacan líquido, estoy muy hinchada, no puedo comer, no puedo dormir, necesito que me ayuden, por favor", suplica Blanco Méndez en un video enviado a la redacción de Diario Libre.

Contacto

Además, la mujer necesita ayuda económica para completar los estudios clínicos que le faltan, ya que los fondos recolectados hasta ahora no son suficientes.

Si desea ayudar a Blanco Méndez a recuperar su salud, puede comunicarse al 809-855-6095 / 849-632-1588.

El síndrome de Budd-Chiari

Esta enfermedad agrupa diferentes procesos patológicos, cuyo punto común es la obstrucción parcial o completa del flujo venoso hepático. En la mayoría de las ocasiones esta obstrucción es debida a la trombosis de las venas suprahepáticas.

Otras causas, más excepcionales en nuestro medio, de obstrucción al flujo venoso hepático son la presencia de membranas en la luz de la vena cava inferior, la compresión por lesiones ocupantes de espacio (tumorales o infecciosas) o por secuelas de lesiones traumáticas

La consecuencia de esta obstrucción venosa es el aumento de la presión hidrostática en los sinusoides hepáticos que, si es lo suficientemente intensa, ocasionará una necrosis hepatocitaria hemorrágica alrededor de la vena centrolobulillar. En caso de persistencia del proceso obstructivo, en estas zonas de necrosis aparecerán zonas de fibrosis cicatrizal uniendo las venas centrolobulillares entre sí o la vena centrolobulillar con la vena porta, pudiendo llegar a producir una cirrosis1. Excepcionalmente, la necrosis hepatocitaria afecta a una área muy extensa y da lugar a un cuadro de insuficiencia hepática fulminante.