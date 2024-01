Cafecito político: Domingo Contreras, melómano y aventurero en búsqueda de la ADN

Domingo Contreras se define como un hombre aventurero que suele visitar lugares considerados peligrosos por la alta criminalidad, cuando viaja a otros países. Por lo que ha visto en otras naciones latinoamericanas, considera que lo que pasa en la calle 42, del barrio Capotillo, es un "Cachú".

Aunque piensa que esa zona todavía no se compara con algunos lugares de Colombia y Brasil, aboga por una intervención del sitio mientras aún haya tiempo.

Entiende que en esa "expresión de la cultura urbana" hay cosas positivas que se pueden asumir para hacer una transformación, pero advierte que "es muy peligroso en una sociedad que un territorio se quede sin control de la autoridad, porque alguien va a tomar el control" para llenar ese espacio.

"Si lo dejamos degradar no le va a convenir ni a los mismos comerciantes ni a la misma gente de ahí", apunta el candidato a alcalde. Para resolver el problema, cree que hay que sentarse a discutir con los actores para generar una intervención que también responda a los sectores involucrados, por ejemplo, el comercial. Para eso, propone evaluar la situación con un grupo de sociólogos y apoyarse del liderazgo comunitario.

"Lo que yo vi no me gustó, en el sentido de muchas niñas, hay muchas menores de edad, vendiendo bebidas alcohólicas. Todo lo que prohíbe la ley se está ejecutando en ese lugar", sostiene. Analiza que lo ocurrido en la 42 es evidencia de que se requiere una oferta lúdica en el territorio, para lo que habría que buscar los lugares más adecuados. Contreras confiesa que no le gusta el Dembow ni el Reguetón. Le gusta la música caribeña, brasileña (Bossa nova) y la clásica. También es un fan de Calle 13, Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa y Kany García.

Tarea difícil

Domingo Contreras tiene detrás de su candidatura a un equipo político integrado por personas de dos partidos que hace cuatro años se divorciaron. Dice que unir a las dos facciones es un trabajo difícil y asegura que, aun así, han logrado una simbiosis.

"Sabía de antemano, porque luché por esta alianza, que es un tema de construir, aliar y unir a los que ya se separaron; es una tarea muy difícil", señala.